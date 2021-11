Bianca Drăgușanu și Cătălin Măruță au ajuns la cuțite! Vedeta îl face praf pe prezentator: ”Nu are niciun fel de scrupule”

Bianca Drăgușanu a ajuns la cuțite cu Cătălin Măruță! Vedeta este dezamăgită de atitudinea prezentatorului TV și a mărturisit că nu va mai accepta invitații în emisiunea lui.

Antonia, Alex Velea și Alexandra Stan i-au adus numeroase acuzații lui Cătălin Măruță și au criticat dur modul de abordare al prezentatorului TV. Iar, acum, Bianca Drăgușanu este decisă să nu mai pună piciorul în platoul emisiunii pe care o prezintă soțul Andrei.

Recent, vedeta a fost invitată în cadrul show-ului de la PRO TV, acolo unde a discutat despre noutățile din viața ei. Doar că… Bianca Drăgușanu a fost profund dezamăgită de atitudinea lui Cătălin Măruță. Potrivit blondinei, prezentatorul TV nu ar fi respectat discuția pe care Bianca a avut-o inițial cu producătoarea emisiunii și ar fi încercat să o pună într-o lumină proastă.

Curiozitatea lui Cătălin Măruță de a afla mai multe despre veniturile invitatei sale… a scos-o din sărite pe Biana Drăgușanu.

”E ultima oară când am fost în emisiunea lui. Fusesem anunțată că e un pervers. Una am stabilit înainte și alta a făcut. Vorbisem cu producătoarea despre ce va fi în emisiune. El a făcut cu totul altceva. Urmărește doar să te pună într-o lumină proastă, se gândește numai la el. Am fost benevol în emisiunea lui, deși eu foarte rar accept asta… Facerea de bine e…

Îl interesa de unde am eu banii. Păi eu am carte de muncă de la 18 ani. Mama a fost inspector la Inspectoratul muncii și a avut grijă să am carte de muncă. Am avut tot timpul bani, nu am depins de cineva. Sunt total dezamagită, nu are niciun fel de scrupule”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru impact.ro.

Și Antonia a răbufnit și l-a desființat pe Cătălin Măruță

Antonia s-a săturat ca numele ei și al lui Alex Velea să fie menționat de Cătălin Măruță în cadrul emisiunii sale. Artista a lansat un mesaj dur în mediul online și îl critică pe soțul Andrei, despre care susține că ar face absolut orice pentru audiență.

De asemenea, la final, Antonia i-a transmis un mesaj sarcastic prezentatorului TV afirmând faptul că nu se lasă păcălită de fraza pe care o scoate la înaintare soțul Andrei, și anume faptul că "prăducătorii sunt de vină".

”Există o diferență între abuz și dorința de a face audiență cu orice preț. Obsesia domnului Măruță (mare îmbărligător de fel) de a menționa numele meu și al lui Alex cu orice prilej se transformă treptat într-o campanie de denigrare al numelui nostru. Este clar că el ne caută reacția, însă mai mult se face de râs.

Inclusiv cei care aleg să răspundă la întrebările negative, au o frustrare față de noi! Fiecare alege să iasă în față cu ce poate. Gratuit. Penibil. Răutate în prime time! Avem o plajă atât de largă de artiști/ persoane publice și cu toate acestea, întrebările se rezumă la Antonia și Alex Velea. De ce? P.s: Știm că ”producătorii sunt de vină”, a scris Antonia pe Instagram.