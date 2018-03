Biletul zilei: De la Baloteşti, la Miami, pentru o nouă zi de profit!

Am încheiat şi ziua de ieri pe plus. Pentru a 16-a oară în luna martie, biletul oferit a fost câştigător, graţie celor două pronosticuri simple selectate. Am mizat pe cel puţin 4 cornere câştigate de oaspeţi, în Germania – Brazilia. Sud-americanii s-au impus cu 1-0 pe tabelă, contabilizând şi 5 lovituri de la colţul terenului. Într-un alt amical, Polonia a învins Coreea de Sud cu 3-2. Pontul nostru, gazdele câştigă cel puţin o repriză, a fost câştigător încă de pauză, când Lewandowski & co. aveau un avantaj de două goluri pe tabelă.

Varianta de combo a zile este încă o dată compusă dintr-un mix de fotbal şi tenis. În premieră, forţaţi şi de oferta extrem de subţire din fotbal, ne îndreptăm atenţia şi către un meci din liga secundă internă.

CS Balotești primeşte vizita Dunării Călărași, confruntare în care golurile n-ar trebui să lipsească. Oaspeţii ocupă prima treaptă a clasamentului, pe care vor să şi-o consolideze cu o victorie în această deplasare. Dunărea nu va avea, însă, un meci simplu. FC Baloteşti luptă cu disperare pentru evitare retrogradării, iar recent, pe teren propriu, s-a descurcat foarte bine: 10 puncte acumulate în precedentele 6 etape. De remarca un aspect: în ultimele 4 meciuri directe, de fiecare dată au fost consemnate exact 4 goluri.

Pronosticul din tenis selectat pe varianta de bilet a zilei, are în vedere ultimul sfert de finală feminin de la Miami. Jelena Ostapenko poate face un pas important spre locul patru mondial, jucând tocmai împotriva Svitolinei, ocupanta actuală a poziției. Deşi la pariuri ucrainianca este cotată favorită certă, noi mizăm pe o dispută mai degrabă echilibrată. Pontul nostru: peste 17.5 gameuri.

Ora 16:00 CS Balotești – Dunărea Călărași, Peste 2,5 goluri – Cota 1.58

Ora 20:00 Ostapenko – Svitolina, Peste 17,5 gameuri în meci – Cota 1.30

Cota finală: 2.05