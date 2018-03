Biletul zilei: Parcurs de excepție! Aici, varianta ce va poate dubla și astăzi miza »»

Din nou am ieșit pe plus cu biletul zilei! Și pentru că varianta de ieri a fost a 17-a câștigătoare a lunii, avem garanția și în martie, la fel ca în ianuarie și februarie, vom încheia în câștig, grație variantelor de bilete oferite.

Joi a mizat pe cel putin doua goluri in partida Empoli – Salernitana (2-0) și pe minim o repriză câștigată de gazde, în Blackburn – Bradford (2-0). Am avut pe bilet și pariul pe cel puțin 20 de game-uri jucate la Miami Open, în sfertul A. Zverev – B. Coric. Au fost exact 20, la capătul unei partide în care jucătorul neamț s-a impus cu 6-4, 6-4.

Astăzi ne vom îndrepta atenția către fotbalul britanic, de unde am extras 3 selecții. Ne menținem în zona pronosticurilor cât mai sigure și investim simplu, pe goluri și o favorită certă.

Pariem pe cel puțin 2 modificări ale tabelei în partidele Barnsley – Bristol (Championhsip) și Fylde – Halifax. Jocul din National League ne aduce în atenție o echipa gazdă foarte ofensivă pe teren propriu: medie de 3,2 goluri marcate pe meci pe parcursul ultimelor zece partide disputate. Halifax, locul 16, dar cu 42 de reuşite stagionale, își poate aduce și ea aportul la numărul de modificări ale tabelei. Mizăm pe un peste 1.5 goluri în acest duel.

Revenim în liga secundă engleză și pariem pe minim o repriză câștigată de Derby, în jocul cu Sunderland de pe Pride Park. Deși în stagiunea anterioară era echipă de Premier League, raportat la formă, evoluții, dar și clasarea actuală pe ultima poziție a ierarhiei, Sunderland este extrem de aproape de o nouă contraperformanță majoră, retrogradarea în liga a 3-a din Anglia. La polul opus, Derby duce o luptă crâncenă pentru menținerea în top 6 și accederea la barajul de promovare.

17:00, Barnsley – Bristol City, peste 1.5 goluri, cota 1.30

17:00, AFC Fylde – Halifax, peste 1.5 goluri, cota 1.26

21:45, Derby – Sunderland, gazdele sa câstige cel putin o repriza, cota 1.25