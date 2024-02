Boala cruntă de care suferea Mioara Roman. Inițial, medicii au diagnosticat-o greșit, iar maladia a evoluat rapid

Mioara Roman s-a stins din viață în noaptea de joi spre vineri, 22 spre 23 februarie 2024, în jurul orei 01:00. Mama Catincăi și a Oanei Roman se afla internată într-un azil din Snagov. Fosta soție a lui Petre Roman suferea de o boală cruntă, și anume Parkinson. Inițial, medicii au diagnosticat-o eronat, iar maladia a evoluat rapid. Vezi mai jos, în articol, mai multe informații.

Noaptea trecută, Mioara Roman s-a stins din viață. Peste doar câteva luni (19 aprilie), fosta soție a lui Petre Roman urma să împlinească vârsta de 84 de ani. În jurul orei 01:00, mama Catincăi și a Oanei Roman a suferit un stop cardio-respirator. Se afla internată într-un centru din Snagov. Acum, familia se pregătește de înmormântare.

În ultimii ani, Mioara Roman s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate. În plus, boala Parkinson ar fi fost cea care i-ar fi degradat organismul. În trecut, medicii au diagnosticat-o greșit, iar maladia s-a dezvoltat rapid. Pe lângă sindromul parkinsonian, Mioara Roman mai suferea și de pareză la mâna dreaptă și degenerări neuronale. Despre problemele de sănătate pe care le-a confruntat au oferit detalii Oana și Catinca Roman, cele două fiice ale sale.

Vezi și CATINCA, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE DECESUL MIOAREI ROMAN: ”O AȘTEPT PE OANA”

Citește și MIOARA ROMAN A MURIT CU UN MARE GHIMPE ÎN SUFLET. DATORIA URIAȘĂ LĂSATĂ DE FOSTA SOȚIE A LUI PETRE ROMAN

Și Oana Roman a oferit detalii despre problemele de sănătate pe care le-a înfruntat mama ei. A explicat faptul că degenerările neuronale nu se stopează, iar starea generală este afectată. Aspect care s-a întâmplat și în cazul Mioarei Roman. Fosta soție a lui Petre Roman a trecut printr-o serie de ședințe de fizioterapie și kinetoterapie. În urmă cu câteva luni, a fost supusă unei operații.

„Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, povestea Oana Roman.