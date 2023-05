Boala cumplită de care suferă Theo Rose și pe care nu a mai ținut-o secretă: „M-am simțit părăsită și s-a apăsat butonul”

Theo Rose se bucură de un succes colosal pe plan profesional. Artista a ajuns rapid la inimile publicului, cucerind cu fiecare piesă lansată. Nici pe partea personală cântăreața nu are motive de a se plânge. Theo Rose va aduce pe lume primul său copil în mai puțin de o lună, iar Anghel Damian, partenerul său de viață, îi este alături și o sprijină. Însă, puțini știu faptul până să ajungă la acest prag de armonie cu sine, vedeta a avut un proces lung de vindecare, în care a învățat să se descopere și să-și învingă fricile.

Theo este o femeie care nu-și ascunde nici greutățile și nici defectele, și tocmai asta o face cu adevărat specială. Deși este una dintre cele mai pozitive și energice prezențe feminine, atât în cadrul evenimentelor, cât și în aparițiile sale din online sau de la TV, Theo Rose nu a fost atât de deschisă și plină de viață ca până acum. Artista a ascuns o durere care a făcut-o să-și piardă orice speranță și orice gram de încredere în ea.

Boala de care a suferit Theo Rose: „N-am știut încotro să o apuc”

Artista s-a confruntat în adolscență cu anxietatea, o boală care i-a marcat existența. Theo Rose a mărturisit că a trecut printr-un proces lung de acceptare și vindecare, care au făcut-o să înțeleagă că nu este singură și că cei dragi îi sunt aproape.

„A început în momentul în care un buton a fost apăsat. Acel buton a apărut în copilărie, când se construia această fată, Theodora, cu bune și cu rele. Butonul e unul de panică și fix asta generează atunci când retrăiesc acea frică. Într-un moment al vieții, acum trei ani, m-am simțit lăsată deoparte, neînțeleasă și părăsită. N-am știut încotro s-o apuc și nici nu nimerisem chiar bine, într-un proiect care apasă constant butonul, așa că mintea mea a creat niște situații

mult mai grave decât erau, de fapt. Anxietatea este o problemă cu care nu ai cum să te joci!

Nu sunt complet vindecată. Mai am episoade, dar mult mai blânde, pe care știu cum să le tratez acum. Le las să existe și urmăresc cu atenție tot, ca să înțeleg ce vor ele să îmi transmită”, a spus cântăreața, într-un interviu pentru Viva!.



Ulterior, din cauza perioadelor încărcate și extrem de solicitante din punct de vedere profesional, episoadele de stres și anxietate au revenit iar, încât ajunsese să se izoleze de ceilalți.

„Eram nesigură pe mine. Nu mai știam în ce direcție să merg. Nu am pățit în viața mea să simt să fug din preajma unor oameni. Înainte e fiecare concert vomitam. Îmi era frică de orice apariție TV, de orice concert. Nu puteam să mă controlez efectiv, mi-era frică să cânt pe scenă.

Am mers din doctor în doctor. Am ajuns la un doctor generalist, i-am explicat situația așa pe scurt și am zis că eu cred că o iau cu capul”, a mai mărturisit artista, în urmă cu ceva timp, pe rețelele de socializare.

