Boala de care suferă Sorana de la ASIA. A primit diagnosticul crunt acum, la 40 de ani

Sorana Darclee Mohamad (40 de ani) a dezvăluit, într-o emisiune televizată, că i-a fost depistată, abia acum, o tulburare pe care o are încă din copilărie. Componenta trupei A.S.I.A și-a deschis sufletul și a oferit telespectatorilor detaliile. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Sorana Darclee s-a destăinuit în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, aducând în atenție o tulburare de care mulți tineri suferă. Acum, la 40 de ani, componenta trupei A.S.I.A a aflat că are ADHD. În cadrul emisiunii de la Pro TV, artista a mărturisit, de altfel, că suferă de insomnie cronică încă din perioada copilăriei, de la vârsta de 7 ani.

A mers la medic pentru a se testa și, odată ce a aflat că suferă de această tulburare cognitivă, și-a luat o piatră de pe suflet. Acum, cunoscuta artistă își prioritizează într-un mod diferit activitățile și lucrurile și ține cont de ceea ce îi transmit medicii. În cadrul emisiunii de la Pro TV, Sorana Darclee a oferit mai multe detalii. În perioada copilăriei, este mai complicată gestionarea emoțiilor, dar la vârsta adultă lucrurile se schimbă. ADHD-ul este clasat pe trei categorii, așa cum a explicat și cântăreața. De altfel, le recomandă părinților să meargă și ei să se testeze la doctor, în condițiile în care sesizează că micuții lor sunt marginalizați fie la școală, fie la grădiniță.

„E un deficit de atenție. Doctorii le-au zis că am foarte multă energie și eu făceam înot de performanță, și tenis de performanță. Suntem pe foarte repede înainte… Și creierul. Așa funcționăm noi. E în funcție de cât de interesați devenim. În copilărie e mai complicat, pentru că nu reușim să ne gestionăm emoțiile. ADHD-ul e clasat în trei categorii: ADD, care e lipsa de atenție, ADHD, care e cu impulsivitate și agresivitate, iar a treia categorie le are pe amândouă. Există și o componentă genetică. Trebuie mers și testat, pentru că ADHD-ul poate să vină și cu alte situații, cum ar fi tulburarea obsesiv-compulsivă. Poate să vină cu autism, mai mult sau mai puțin. Dacă sesizezi copilul că e marginalizat la școală sau la grădiniță, ar fi bine și tu ca părinte să mergi să te testezi”, a declarat Sorana.

Vezi și SORANA DE LA A.S.I.A DEMONTEAZĂ TOT CE SE ȘTIA DESPRE SARCINA CU NOUL PARTENER: „ÎMI DORESC SĂ-I POARTE NUMELE!”

Nu și-a dorit un tratament medicamentos, motiv pentru care nu și l-a ales. Sorana a explicat că persoanele care merg să se testeze pentru o astfel de tulburare vor primi un set lung de întrebări. Testările respective trec prin mâinile mai multor specialiști.

„Testările se fac la mai mulți specialiști: psihologi clinici, psihoterapeuți, neuropsihiatri etc. Fiecare specialist are câteva maniere de verificare. Printre verificări e un test imens cu multe întrebări. Deja de acolo medicul își dă seama, căci sunt foarte multe întrebări și, evident, ne pierdem concentrarea. Eu am ales să nu aleg tratament medicamentos. Nici cu depresia. Dacă până la 39 de ani am funcționat bine fără medicamente, acum înțeleg, în sfârșit, care-i treaba cu mine. Simțeam că o iau razna și înnebunesc, iar explicația asta mă ajută să funcționez”, a mai precizat artista, în emisiunea de la Pro TV.