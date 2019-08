Bogdan Andone, capitol închis pentru FCSB: „Colaborare nu există! E echipa patronului, deciziile le ia doar dânsul!”

La finalul înfrângerii rușinoase de la Giurgiu din Europa League cu Alashkert – cu scorul de 3-2 -,eșec în ciuda căruia FCSB s-a calificat în turul al III-lea al Europa Legaue cu scorul general de 5-3, tehnicianul Bogdan Andone și-a anunțat demisia.

Antrenorul aspus că a luat această decizie imediat după duelul pierdut cu FC Botoșani în Liga 1 dar a mai rămas pe bancă și pentur acest meci „pentru băieți”. Andone și-a motivat decizia ca urmare a faptului că nu există deloc colaborare între el și patornul Gigi Becali, care efectiv decide totul la echipă.

„Nu am vrut să las echipa înaintea unui meci de Europa League. Urma un meci extrem de important pentru toată lumea. Am încercat să îi mențin focusați. Nu mi-e teamă de demitere, pentru că știam că voi demisiona. Meciul de astăzi nu avea nicio relevanță. Am stat doar pentru băieți, pentru că un meci de Europa League era capital. Nu i-am comunicat patronului, le-am transmis acum în vestiar lui Meme și lui Mache. Colaborare nu există. E echipa patronului, deciziile le ia doar dânsul. Nu vreau să fiu huiduit pentru deciziile altora. A fost o experiență extraordinară și cu siguranță nu mă voi mai întâlni cu așa ceva”, adeclarat Bogdan Andone.

Acesta a fost numit ca principal în vară în locul lui Mihai Teja, căruia i-a fost secund. Ca principal la FCSB, Bogdan Andone nu a prins decât șapte meciuri având 4 victorii, o remiză și două înfrângeri.

Următorul meci al FCSB în Liga I va avea loc tot la Giurgiu teren unde de această dată vicecampioana merge ca adverssară a celor de la Astra. Duelul va avea loc luni de la ora 21:00 și va închide runda a IV-a a Ligii 1.