Bogdan Mocanu a rupt orice legătură cu Jador! Ce legătură a avut mama fostului iubit al Andrei Volos

Bogdan Mocanu a făcut noi dezvăluiri despre prietena lui cu Jador! Legătura dintre Jador și Bogdan Mocanu s-a deteriorat acum câteva luni, iar mulți se așteptau ca, în timp, cei doi să găsească o cale de a-și reconstrui relația de prietenie. Totuși, nimeni nu anticipa faptul că separarea lor avea să fie atât de definitivă.

Cu toate acestea, momentul atât de așteptată nu a avut loc până acum, iar Bogdan Mocanu pare ferm hotărât că această „împăcare” cu fostul său prieten nu va fi niciodată posibilă. Motivul este simplu: el nu poate trece peste cuvintele urâte pe care Jador le-a rostit la adresa mamei sale.

Bogdan Mocanu subliniază că în momentul în care Jador a rostit acele cuvinte dure, nu s-a gândit deloc la toate lucrurile bune pe care mama sa le-a făcut pentru manelist.

Bogdan Mocanu și Jador au fost prieteni apropiați și extrem de legați, iar nimeni nu ar fi crezut că relația lor va deteriora într-atât încât să ajungă să nu-și mai vorbească.

Chiar dacă Jador ar fi afirmat în mod public că este sigur că se va împăca cu Bogdan Mocanu, acesta din urmă pare să nu împărtășească aceeași încredere. El este ferm convins că legătura lor, ce a durat ani buni, s-a rupt iremediabil și că nu va mai exista vreo cale de împăcare între ei.

”Sunt câteva luni de când nu vorbim. Nu am calculat exact… Nu ne-am îmăpcat, nu am mai vorbit de atunci. Am văzut un video pe TikTok cu el, în care spune ca știe că ne vom împăca, că îmi va trece. Nu a încercat să facă niciun pas. Oamenii se schimbă, așa cum a spus și el, ce anturaje am ajuns să am, probabil se referea la Zanni, pentru că urmează să am o colaborare cu el și din câte știu, ei sunt într-un oarecare conflict. Dar, da, oamenii se schimbă, se numește evoluție”, a declarat Bogdan Mocanu, pentru Spynews.ro, în urmă cu ceva timp.