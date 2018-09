Bombă la Dinamo București! Ionel Dănciulescu, directorul sportive al clubului, și-a dat vineri demisia. A făcut-o în direct la digisport.ro și a argumentat decizia pe care a luat-o.

„Sunt lucruri care s-au acumulat în timp. E o decizie foarte grea, sincer vă spun, e o decizie pe care trebuia să o iau de mai mult timp, dar am rămas pentru suporteri, jucători, antrenor, dar e momentul să fac un pas în spate. Spun la revedere lui Dinamo, dar nu spun adio. Sper ca vreodată să mă pot regăsi în ceea ce simt și ceea ce vreau eu să fac”, a anunțat Ionel Dănciulescu.

“Decizia mea nu se bazează pe latura financiară. Cine mă cunoaște, știe ce vorbesc. E vorba de respect și recunoștință. Lumea știe ce vorbesc, nu plec din cauza unei anumite persoane sau unei situații acumulate acum. E o decizie pe care aș fi vrut să o iau mai demult, dar așa a fost să fie. O spun cu durere în suflet că îmi e greu. Voi rămâne câine până la moarte și voi susține această echipă. Sunt mândru că am purtat acest tricou și mândru că am făcut parte din conducerea acestui club”, a mai spus fostul atacant și conducător de la Dinamo.

„Dinamo nu a funcționat de 5 ani de zile, dacă e să vorbim realitatea. Suporterii trebuie să se gândească la meci, eu nu sunt important. Dinamo nu stă nici în mine, nici în vreun jucător sau vreun om anume”, a adăugat Dănciulescu.

“Și mai vreau să spun că dacă am rămas 5 ani alături de club, chiar dacă am avut sau nu un cuvânt de spus în anumite situații, sunt și eu părtaș la parcursul mai puțin bun din acest an. Nu fug de responsabilitate. E și vina mea. Cu David (n.r. președintele Alexandru David) am vorbit foarte mult, e alături de noi. Cu domnul Negoiță nu am mai vorbit de multe luni. Am spus unele opinii ale mele, care în acest moment multe se deveresc, dar asta este. Nu am nicio vendetă cu nimeni.

Le mulțumesc că s-au gândit la mine să fac parte din club atunci când m-am retras. E un moment în care trebuie să fac un pas în spate. Îi mulțumesc lui David, care a încercat să mă convingă, dar a trebuit să iau decizia cu durere în suflet. Tot am încercat să cred în ceea ce facem aici, dar am ajuns într-un punct mort pentru mine, profesional. Nu am deocamdată nicio ofertă. Vreau să stau acasă, sunt deschis la oportunități de la alte echipe. Sunt convins că Dinamo va redeveni ce a fost în trecut. E nevoie de timp, de susținerea lui Florin, cât mai are contract, doi ani și câteva luni, ar trebui susținut. Sunt convins că e omul potrivit”, a încheiat fostul șef dinamovist.