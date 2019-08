Bombă pe piața media! A plecat de la Pro TV și a semnat cu un alt post de televiziune

Bombă pe piața media! După 13 ani de activitate, încă o vedetă a postului Pro TV părăsește echipa și semnează cu un alt post de televiziune. Este vorba despre jurnalistul și comentatorul sportiv Ion Alexandru.

Ion Alexandru a semnat cu Eurosport și va modera emisiunea “Premier League Show”, în fiecare sâmbătă și duminică. “Din weekend intru în familia Eurosport. Premier League Show este o emisiune în limba română despre fotbalul englez. Voi prezenta un weekend eu, un weekend Manolo Terzian. Emisiunea noastră tratează practic toată etapa din fotbalul englez”, a declarat Ion Alexandru pentru paginademedia.ro.

Pe 16 august, Ion Alexandru și-a anunțat plecarea de la Pro TV, iar anunțul a fost făcut chiar pe pagina sa de socializare.

”Aseara am comentat ultimul meci la PROTV si astazi este ultima zi aici. 13 ani frumosi in care am legat prietenii de o viata, am muncit cu multa pasiune si am invatat foarte multe. Multumesc, PROTV!”, a scris Ion Alexandru.