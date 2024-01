Bomba-sexy rupe tăcerea, fix la un an de când i-a dăruit o fetiță lui Tristan Tate: ”Avem planuri de nuntă!”

Cât s-a aflat în arest, alături de fratele lui, Tristan cu un ochi a râs, iar cu altul a plâns! Asta pentru că britanicul a devenit tatăl unei fetițe care pe 8 ianuarie împlinește un an. CANCAN.RO a stat de vorbă cu mama micuței, care a dat peste cap tot ce s-a știut până acum despre iubitul ei, acuzat de viol și trafic sexual.

În luna februarie a anului 2023, presa a vuit despre cum Tristan Tate și-ar fi dorit cu ardoare să scape din spatele gratiilor, totul pentru că, spunea avocatul, ar fi devenit tată. Că a fost crezut atunci sau nu… prea puțin contează! Asta pentru că acum, la un an distanță, Carina, cea care i-a dăruit o fetiță, iese în față și spune adevărul despre copil, dar și despre relația dintre ea și britanic.

„Suntem împreună, avem planuri de nuntă”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, tânăra menționează că, din punctul ei de vedere, Tristan Tate e nevinovat și s-a făcut o nedreptate în momentul în care acesta a fost arestat și nu i s-a permis să stea lângă ea în momentul în care s-a născut fiica lor.

“Acum un an, când era în arest preventiv, i s-a născut un copil. Acum face un an, chiar mâine este ziua ei. Avem o relație bună, doar că ne-am fi dorit ca situația să fie mai frumoasă cu dosarul ăsta. Este foarte ocupat și ne-am fi dorit să fie lucrurile mai frumoase. Noi suntem împreună, avem planuri de nuntă, chiar și Crăciunul l-am petrecut împreună. E cazul ăsta cu DIICOT și chiar mâine face fetița un an. De Sărbători am fost în familie.

Nu ne așteptam să se întâmple așa, am născut singură, că el a fost în arest preventiv pe niciun motiv. Chiar este inocent, nu a existat niciun motiv să-l ia de lângă noi în acel moment special, când s-a născut fetița noastră. Noi suntem optimiști că totul va fi bine în curând și că se va face dreptate“, a declarat Carina Elena, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Au fost acuzați, printre altele, de viol și constituire a unui grup infracțional organizat

La sfârșitul anului 2022, Tristan, Andrew Tate, dar și multe alte persoane au primit vizita oamenilor legii. 29 decembrie a fost ziua în care britanicii, împreună cu Georgiana Naghel și Luana Radu, complicele lor, au fost arestați și ținuți în spatele gratiilor pentru circa trei luni. Mai apoi, Tristan și Cobra Tate au fost plasați, pentru circa două luni, în arest la domiciliu, totul după ce au fost acuzați de viol, instigare la lovire sau alte violențe, lovire sau alte violențe, acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

