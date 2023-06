BREAKING | Soția lui Alexandru Arșinel a murit : ”Sunt sigur că acolo sus te așteaptă tata”

Pe data de 9 iunie 2023, soția lui Alexandru Arșinel a trecut la cele sfinte. Decesul Marilenei Arșinel a fost anunțat de către fiul ei, Cristian, pe Facebook. La doar 9 luni de la moartea marelui artist, partenera sa îl va regăsi în ceruri.

Marinela Arșinel era paralizată și se deplasa cu ajutorul scaunului cu rotile, ca urmare a accidentului din 2016. Ultimii săi ani au fost extrem de grei, iar pierderea soțului a dărâmat-o complet. Acum și-a găsit liniștea și își va continua, în cer, povestea de iubire cu marele maestru al teatrului românesc. Băieții lor, însă, au rămas triști și îndurerați.

„Scumpa mea MAMĂ, ieri ți-ai luat rămas bun de la noi, de la această lume în care ai fost un ÎNGER și ai plecat într-o lume cu siguranță mai bună, fără suferință și fără durere. Sunt sigur că acolo SUS te așteaptă tata și împreună cu el veți redeveni familia de odinioară. Nu îmi iau la revedere de la tine deoarece vei exista în inima mea pentru totdeauna și undeva, cândva și cumva, ne vom revedea și mă vei striga din nou Cristiane. TE IUBESC MAMA”, a scris Cristian Arșinel pe Facebook.

La finalul lunii mai, Cristian Arșinel spunea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că el și fratele său Bogdan au ales să o ducă pe mama lor la un azil. Acolo a primit toate îngrijirile necesare. (VEZI AICI DETALII)

„Mama nu-i prea bine. Nu, nu mai e acasă. Acolo (n.r. la azil) e îngrijită așa cum trebuie”, a declarat Cristian Arșinel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Povestea de dragoste dintre Alexandru Arșinel și Marilena

Actorul și asistenta medicală au fost căsătoriți vreme de 54 de ani și au avut doi copii împreună, pe Bogdan și Cristian.

În cartea „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, lansată în 2012, marele actor a vorbit despre episodul comic prin care a reușit să-și cucerească soția. Cei doi s-au cunoscut în anul 1966, la ștrandul Tineretului.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, extras din cartea lui Alexandru Arșinel.

După episodul de la ștrand, au început să aibă întâlniri și să devină de nedespărțit. Indiferent de tentațiile apărute în timpul vieții, artistul i-a rămas fidel până la moarte. Pe pe data de 29 septembrie 2022, marele actor Alexandru Arșinel s-a stins din viață.