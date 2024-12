Breaking! Tragedie aviatică de proporții! Un avion cu 181 de persoane s-a prăbușit în Coreea de Sud

Tragedie de nedescris în Coreea de Sud! Un avion Jeju Air, în care se aflau 181 de persoane la bord, s-a prăbușit și a luat foc la aterizare pe aeroportul Muan. Aeronava venea de la Bangkok și avea destinația Muan, Coreea de Sud. După primele investigații, se pare că nenorocirea s-ar fi produs din cauza coliziunii cu păsări, scrie Reuters. Două persoane au supraviețuit, fiind salvate de forțele de ordine dintre fiarele avionului.

Ei se aflau la coada aeronavei, care încă nu era distrusă cu totul. Toți au sperat la o minune, care a existat doar în cazul a două persoane, o femeie și un bărbat. Restul victimelor decedate au fost scoase pe rând, pe targă, de către autoritățile. Nimeni n-a mai putut face nimic pentru ele.

„Până în prezent, doi supraviețuitori, 96 de morți”, au transmis oficial pompierii. Este vorba despre un bărbat și o femeie, membri ai echipajului.

„Doar coada avionului a scăpat cât de cât, restul avionului este imposibil de recunoscut”, a spus Lee Jung-hyun, șef al forțelor de pompieri din Muan.

Autoritățile au căutat oameni în viață în epava făcută scrum, dar și pe lângă, gândindu-se că probabil există trupuri neînsuflețite care ar fi putut fi expulzate din avion. Prăbușirea aeronavei a avut loc duminică la ora locală 09:03 (02:03 în România).

La bordul avionului erau 181 de persoane (175 de pasageri, inclusiv doi cetățeni thailandezi, și șase membri ai echipajului). Avionul plecase de la Bangkok și trebuia să ajungă la Muan, oraș aflat la 290 de kilometri sud de capitala Seul.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8

— Alex Macheras (@AlexInAir) December 29, 2024