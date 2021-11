Brigitte Pastramă și fiul ei, din nou la cuțite! Vedeta și-a găsit casa vandalizată: ”Nu merită să fie copilul meu!”

După o perioadă în care păreau că apele s-ar fi liniștit între ei, Brigitte Pastramă și fiul său au ajuns din nou la cuțite. Vedeta este decisă să depună plângere penală împotriva lui Robert.

Anul trecut, Brigitte Pastramă și fiul ei au fost protagoniștii unui scandal monstru. S-au aruncat vorbe grele și cei doi și-au adus reciproc acuzații. Recent, însă, cei doi păreau să fi îngropat securea războiului.

Tânărul și-a dorit să fie pe picioarele lui și să nu mai depindă de mama sa, așa că Brigitte a hotărât să-l inițieze în lumea afacerilor. Soția lui Florin Pastramă i-a lăsat pe mână lui Robi restaurantul pe care îl deține în Timișoara.

”Băieții nu sunt prea cuminți, dacă ar fi prea cuminte, iar ar fi o problemă. Vrea să fie independent, să testeze cum e să fii pe propriile picioare. Robert Sfăt este la Timișoara, i-am dat un restaurant acolo, să se ocupe de el. Și acum a început să-l renoveze încet-încet, nu știu dacă se pricepe, dar oricum are o ocupație, lucru care este bun”, a declarat soția lui Florin Pastramă, pentru Click!

Însă… când lucrurile păreau să se fi liniștit, Brigitte Pastramă și fiul ei au ajuns din nou la cuțite! Iar mărul discordiei ar fi chiar apartamentul pe care vedeta i l-a cumpărat lui Robert.

Apartamentul de lux, vandalizat de Robert

Brigitte a investit zeci de mii de euro în apartamentul pe care i l-a cumpărat fiului ei. Doar că, recent, a găsit locuința vandalizată, iar făptașul a fost chiar Robert. Fosta soție a lui Ilie Năstase a mers să-și viziteze fiul, dar a avut parte de o surpriză de proporții. (NU RATA ȘI: SCANDALUL DINTRE BRIGITTE SFĂT ȘI FIUL SĂU IA AMPLOARE! FOSTA SOȚIE A LUI ILIE NĂSTASE, BRUSCATĂ DE ROBERT, ÎN PROPRIA CASĂ: „A ÎMPINS-O, PLÂNGEA ÎN HOHOTE”)

Pe pereții locuinței erau grafitti și mobilierul era complet distrus: ”Nu pot să cred! Îmi vine să plâng. În momentul în care am deschis ușa studioului am fost șocată. Nu mă așteptam din partea lui să distrugă apartamentul. Eu am băgat ultimii bani acolo. A costat câteva zeci de mii de euro. Nu pot să cred că va trebui să mai bag câteva mii de euro. A distrus faianța, a distrus toți pereții, a nenorocit acel apartament. (…) Și-a bătut joc de mine. Mi-a distrus tot. Cum a putut să facă așa ceva?! Eu am dat 5.000 de euro pe bucătăria asta. Astea sunt canapele de 1.000 de euro bucata”, a spus Brigitte.

La rândul său, Robert a răbufnit și a dat-o afară din casă pe propria lui mamă. Nu înainte de a o acuza că l-ar fi agresat: ”Ia mâna de pe mine! M-ai bătut când m-ai dat afară din casă ultima dată. Ieși afară din apartamentul tău! Vreau să fac doar muzică, atât”, a spus Robert. Brigiite a rămas șocată de vorbele pe care le-a auzit și a mărturisit că nu vrea să mai audă de fiul ei. Ba chiar, soția lui Florin Pastramă vrea să depună plângere la Poliție.

”Ți-ai bătut joc de mine! Cum adică să mă dea afară din apartamentul meu?!(..) Mă duc la Poliție pentru vandalism. Dacă e copilul meu trebuie să-mi vandalizeze tot?! Mi-a distrus două mașini. Apartamentul e pe firma mea. Înțelegerea noastră a fost că îți dau acest apartament, dar să ai grijă de el. (…) Îl blochez peste tot. E un nemernic și nu merită să fie copilul meu. Eu îi plătesc curentul, gazul. Gata, s-a terminat. Pentru mine nu mai există copilul ăsta”, a mai spus Briggitte.