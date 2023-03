BRomania, invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

Matei Dima, alias BRomania, este invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA ce va fi difuzat sâmbătă, 1 aprilie, începând cu ora 19:00.

BRomania este vlogger, actor și regizor. Este prezent în special în social media, unde creează sketch-uri comice și show-uri de stand up.

În 2013, a fost nominalizat la categoria „Innovation of the Year” cu un videoclip făcut pentru rapper-ul Destorm pentru piesa „See Me Standing”, filmat în iunie 2013 în Los Angeles.

Matei Dima a studiat în Statele Unite ale Americii la Facultatea de Teatru, cu specializări în actorie și regie la o universitate privată din Iowa, iar după mai multe piese jucate, regizate și stand-up comedy a obținut o bursă la New York Film Academy cu filiala în Los Angeles, unde a luat masteratul în regie.

În urmă cu opt ani, Matei Dima (BRomania) a revenit în România. De atunci, filmele sale au doborât toate recordurile de încasări în cinematografele din țară. După succesul producțiilor „Tabăra“, „5gang: Un altfel de Crăciun“ și „Miami Bici“, Matei Dima (prin casa de producție, Vidra Productions) a lansat în septembrie 2022 pelicula „Teambuilding“, o satiră a vieții din corporație, iar în martie 2023 a avut loc premiera „Haita de acțiune“, film cu care a făcut trecerea la genul de acțiune.

