Bucătăreasa Spitalului Județean Dâmbovița a devenit vedetă după Românii au talent. Ce surpriză i-a făcut managerul spitalului!

Dintr-un om simplu s-a transformat peste noapte într-o vedetă. Vasilica Stan, bucătăreasa de la Spitalul Județean Târgoviște care a participat la Românii au talent a trăit astăzi noi momente emoționante, acasă, la Târgoviște. Managerul spitalului s-a gândit să o recompenseze pentru curajul de care a dat dovadă participand la concurs.

Vasilica Stan este bucătar de 20 de ani în sistemul medical și de 30 de ani infirmieră. Acum este vedeta Spitalului de Urgență Târgoviște.

Managerul Spitalul Județean Târgoviște s-a gândit să îi facă o bucurie, astfel i-a pregătit un tort, flori, o diplomă și a invitat-o să le cânte tuturor colegelor din bucătăria spitalului.

“Mereu ne cântă și ne emoționează. E un om minunat și are talent. Ne face ziua mai frumoasă”, a declarat jurnaliștilor una dintre colegele ei.

“N-am știut că va participa. Nu a zis nimic. Eram acasă și mă uitam la televizor când am văzut-o pe doamna cântând. E eroina noastră. Are talent la muzică, la fel cum are și în meseria ei”, a declarant managerul spitalului, Claudiu Dumitrescu.

De asemenea, bucătăreasa a dezvăluit şi de unde a apărut pasiunea pentru muzică: “Cânt de mică. Mă duceam la Cântarea României. Dar nu m-a descoperit nimeni. Iubesc să cânt. Fac asta și acasă și la muncă. Am avut emoții la Românii au talent, dar emoții mari acum și acum și plâng. Le mulțumesc tuturor!”, a spus Vasilica.