Bucurie la Survivor România! Vedeta show-ului aşteaptă primul copil

Un fost concurent al reality-show-ului Survivor România se pregătește de cel mai important moment din viața lui. În curând, partenera sa îl va face tată pentru prima dată. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni matrimoniale, iar de atunci formează unul dintre cele mai frumoase cupluri.

Blaze și Izabela, căci despre ei este vorba, sunt în culmea fericirii de când au aflat că vor deveni părinți. Deși la începutul relației nimeni nu le dădea vreo șansă, cei doi au mers înainte fără să asculte părerile celor din jur. S-au cunoscut în cel de-al treilea sezon al emisiunii Mireasa, au trecut prin multe încercări, însă, în cele din urmă, au decis că vor să își trăiască tot restul vieții împreună.

CITEȘTE ȘI: PRO TV L-A „LUCRAT” PE BLAZE?! PRODUCĂTORII SURVIVOR ROMÂNIA 2022, ACUZAȚI CĂ AU „ARANJAT” VOTURILE ÎN FAVOAREA ELENEI CHIRIAC

Deși nu au făcut pasul cel mare în show-ul matrimonial, s-au căsătorit la doar o lună după finalul emisiunii. Apoi a urmat o perioadă dificilă pentru amândoi și asta pentru că Blaze a plecat în jungla din Dominicană, acolo unde a dat tot ce a avut mai bun pentru a ajunge în marea finală de la Survivor. Partenera sa l-a susținut pe tot parcursul concursului și a privit din fața televizorului fiecare joc la care soțul ei a participat.

Pentru că lucrurile au decurs așa cum au visat, cei doi au decis să își mărească familia. Anunțul sarcinii a fost o mare bucurie pentru cei care îi urmăresc!

Izabela a vorbit despre relația cu Blaze

În urmă cu ceva timp, soția lui Blaze povestea cum s-a înfiripat dragostea între ei. Izabela le-a mărturisit fanilor cum și-a dat seama că tânărul este cel cu care își dorește să-și întemeieze o familie.

„Mi-am dat seama că el e alesul din ziua în care a venit și mi-a șters lacrimile. Cel mai greu moment al relației noastre a fost în show-ul la care am participat împreună. A fost o perioadă când eu eram cu nervii la pământ și am avut probleme cu sănătatea. În emisiune erau prezentate materiale care mă puneau într-o lumină proastă, oamenii de afară îi scriau scrisori și mă desconsiderau, susțineau că nu îl merit și multe altele… Iar în momentele când eu eram atacată, eram directă și nu permiteam teatrul ieftin. Cred că în momentele alea, relația noastră a fost cea mai afectată, pentru că Blaze nu știa ce să mai creadă. Avea încredere în mine, dar vedea materiale (făcute în așa fel încât eu să fiu oaia neagră), încât își ridica semne de întrebare, pentru că nu știa dacă așa eram eu și în viața reală, în afara camerelor. S-a convins singur, când am ieșit din show, de faptul că eram nedreptățită”, a povestit Izabela, în timpul competiției de la Antena 1.

Cine este Blaze, fostul concurent de la Survivor România

Blaze a venit în România în anul 2015 și a studiat la Universitatea Maritimă din Constanța. Mai apoi, s-a mutat în Capitală, pentru a urma și masterul. Războinicul s-a născut în Nigeria, în orașul Portharcourt, și provine dintr-o familie numeroasă.

„Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor.

Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe YouTube sau social media”, a povestit GP Blaze de la „Survivor România” 2022, în urmă cu ceva timp, potrivit VIVA.