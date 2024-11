Bunicuța Gherghina, virală pe TikTok, a dat lovitura! Bătrânica de 76 de ani joacă într-un film alături de fiica lui Johnny Depp

Bunica Gherghina a dat lovitura în lumea cinematografiei! Bătrânica, o figură adorată pe TikTok, a reușit să transforme popularitatea sa online într-o oportunitate unică: debutul într-un film de renume internațional.

Femeia de 74 de ani, originară din Teleorman, este pregătită să pășească pe scena globală în viitoarea producție cinematografică „Nosferatu”, regizată de celebrul Robert Eggers. Cunoscută pentru farmecul ei autentic și talentul de a povesti, Bunica Gherghina și-a câștigat rapid un loc special în inimile a sute de mii de utilizatori TikTok.

Prin videoclipurile sale captivante, în care prezintă rețete tradiționale și fragmente din viața sa simplă dar plină de personalitate, bunica Gherghina a acumulat aproape 700.000 de urmăritori și milioane de vizualizări. Acum, însă, cariera sa ia o turnură neașteptată, trecând de la mediul digital la marele ecran.

În „Nosferatu”, Bunica Gherghina va interpreta un personaj simbolic, cu un rol esențial în dezvoltarea intrigii filmului. Ea joacă rolul unei bătrâne misterioase, o figură marcată de suferință, care avertizează un agent imobiliar despre pericolul din castelul Contelui Orlok, situat în Carpați. Prestația sa promite să aducă o notă de autenticitate unei povești gotice clasice, reimaginată pentru publicul contemporan.

Succesul internațional al bunicii Gherghina vine ca o surpriză plăcută pentru comunitatea din care face parte. Originară dintr-un sat mic din Teleorman, povestea sa este una inspirațională, demonstrând că talentul și carisma pot prinde imediat la public. Deși nu a mai avut experiență anterioară în domeniul actoriei, personalitatea ei autentică și povestea de viață au atras atenția regizorului și echipei de producție, care au decis să-i ofere această șansă unică.

”Ea e cunoscută sub numele de Bunica și are un cont de TikTok gestionat de nepoata ei, unde gătește mâncare tradițională românească. Așa am găsit-o. Avea experiență în fața camerei, pentru că a apărut în talk show-uri. Și are imaginație – ea este din sudul României, dar preluat un accent transilvănean pentru film.

Thomas Hutter, agentul imobiliar jucat de Nicholas Hout sosește într-un mic sat din Transilvania în drum spre castelul Contelui Orlok din Carpați. După ce își face loc printr-o mulțime de actori, dansatori și muzicieni romi îmbrăcați în hainele lor tradiționale, Hutter intră într-un han în care „o doamnă bătrână deosebit de îndurerată, cu o interpretare remarcabil de realistă, încearcă disperată să-l avertizeze pe tânărul agent imobiliar să nu meargă la locuința lui Orlok”, a declatat regizorul Robert Eggers.