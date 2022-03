Bursucu, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viata sa: „N-a ştiut nimeni din spatele micului ecran…”

Adrian Cristea sau Bursucu aşa cum este cunoscut de fanii săi şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu şi a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viaţa sa. Iată ce dezvăluiri emoţionante a făcut prezentatorul TV.

Bursucu a dezvăluit, pentru click.ro, faptul că a fost prezent în emisiunea pe care o modera, deşi în ziua respectivă îşi îngropase bunica. După ce şi-a termina programul, acesta a mers la pomană.

De asemenea, vedeta de la Kanal D a povestit că oamenii care îl urmăreau nu au simţit nicio secundă prin ce trece.

”Cea mai grea ”misiune” pentru mine, in general, si nu neaparat ce tine emisie, dar totodata si una dintre cele mai grele emisiuni pe care le-am facut, a fost in momentul in care bunica mea a murit! Era bunica mea, cea care buna parte din viata mea m-a si crescut. N-a stiut nimeni din spatele micului ecran… Luni dimineata am fost la cimitir sa-mi ingrop bunica, si la ora 15:00 eram la emisiune. Mi-am dat doliul jos, am glumit, am cantat, apoi m-am imbracat in doliu si am plecat la pomana”, a dezvăluit Bursucu.

”Acelasi lucru s-a intamplat doi ani mai tarziu, cand l-am ingropat, intr-o zi de luni dimineata, pe bunicul meu. Am venit la emisiune si apoi am fost la pomana…la ce-am mai prins. Dar am inteles mereu ca misiunea noastra, a oamenilor de entertainment este sa facem oamenii sa zambeasca, sa fie optimisti, nu sa ii impovaram cu problemele noastre”, a mai spus acesta.

Cine i-a pus porecla „Bursucu”

Aproape toate lumea îl știe de Bursucu, în niciun caz drept Adrian Cristea, numele lui real. Cu această poreclă s-a ales în perioada când era coregraf la emisiunea “Dansez pentru tine”, de la Pro TV, unde a cunoscut, de altfel, celebritatea.

“Este un apelativ pe care l-am ‘câștigat’ pe vremea când eram dansator și coregraf la o altă emisiune TV. Toți din echipă aveam câte o poreclă de acest gen: Bursucu, Căprioara, Furnica. Nu știu exact care este explicația acestei porecle. Nu am crezut inițial că mi se potrivește atât de bine. Acum chiar iau în considerare să trec această poreclă în buletin. Pe vremea aia exista Bursucu’ în fotbal, în persoana lui Dan Petrescu. În lumea muzicii este Dan Bursuc. Trebuia să existe unul și în lumea televiziunii”, a declarat Adrian Cristea, zis Bursucu, pentru fanatik.ro.

Sursă foto: Instagram