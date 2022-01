Cabral, dezvăluiri despre prima întâlnire cu Andreea Ibacka. Prezentatorul TV s-a îndrăgostit la prima vedere: ”Când am văzut-o.... am zis: Doamne ajută cu așa ceva!”

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Puțini, însă, sunt cei cae știu cum a început povestea lor de dragoste.

Cabral și soția lui s-au cunoscut în urmă cu 14 ani pe platourile de filmare a telenovelei ”Inimă de țigan”. În timp ce Andreea Ibacka nu dădea semne de îndrăgosteală, prezentatorul TV și-a dat seama din prima că ea este femeia vieții lui.

În stilu-i caracteristic, Cabral a mărturisit în cadrul emisiunii "La Măruță" cum a reacționat când a văzut-o pentru prima oară pe Andreea.

”Mi-a băgat mortul în casă foarte tare. O să îndrăznesc să spun că era vorba de prima lectură a scenariului Inimă de Țigan, ea era în rol principal, alături de Denis. Am zis: Mamă, ce c*r! Sunt prost, de ce să mint? Mi-am dat seama că fata e deșteaptă, că e frumoasă. Ăștia din rolurile principale stau în primele rânduri, ca ăia șmecheri. Ca la școală. Noi eram în spate, ne rugam să nu ne vadă. Când am văzut-o, am zis: Doamne ajută cu așa ceva, uite ce noroc în viață! După 14 ani, uite unde am ajuns”, a dezvăluit Cabral.

Andreea și Cabral, zece ani de căsnicie

Nu a fost dragoste la prima vedere în ceea ce o privește pe actriță, însă… Cabral a cucerit-o definitiv pe Andreea cu umorul său. Și, iată, că astăzi cei doi sărbătoresc zece ani de când au spus cel mai important ”Da!” din viața lor. Au împreună o fetiță și Cabral cu Andreea au devenit din nou părinți de băiat, în toamna acestui an.

N-a fost totul numai lapte și miere în relația lor, dar au reușit de fiecare dată să treacă peste orice obstacol. Iar, acum, după zece ani sunt cu adevărat împliniți.

”Mi-a mâncat tinerețile (n.r. râde). M-a cunoscut de mică, da. Bine, el îmi spune același lucru, dar i-am dat răgaz până la 30 de ani. Au fost cu de toate acești 10 ani. Noi de cele mai multe ori facem haz de necaz și lăsăm să se vadă partea amuzantă a lucrurilor, dar asta nu înseamnă că nu am avut perioade dificile inclusiv în cuplu, dar și firești, administrative.

Este foarte important să găsești un partener în care să ai un sprijin real și care să te înțeleagă din toate punctele de vedere. Asta încercăm noi să facem unul despre celălalt. Eu am lăsat mai mult de la mine. Eu așa am senzația. Sunt o femeie foarte înțelegătoare”, a declarat Andreea Ibacka la Antena Stars.