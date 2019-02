Călin Popescu Tăriceanu: „Eugen Teodorovici să își țină părerile pentru el legat de Ministerul Energiei!”

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu l-a sfătuit pe ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici să își țină părerile pentru el atunci când comentează în legătură cu Ministerul Energiei, fiindcă nu cunoaște cum funcționează ministerul care este condus de un liberal.

„Am văzut că domnul Teodorovici a făcut niște comentarii în legătură cu OUG 114. Am ceva de spus. Îi dau un sfat domnului Teodorovici să își țină părerile pentru el în ceea ce privește Ministerul Energiei, pentru că nu cunoaște cum funcționează. Nu cred că are suficiente date ca să știe cum funcționează Ministerul Energiei care este condus de un liberal”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, sâmbătă, într-o conferință de presă la Sinaia.

Liderul ALDE a mai spus că între el, partidul pe care îl conduce și Eugen Teodorovici este o diferență de abordare și de viziune.

„Între mine, noi de la ALDE, și domnul Teodorovici este o diferență de viziune și de abordare. El are o abordare socialistă, etatistă, noi avem o abordare liberală și care este specifică economiei de piață. Noi nu credem în instrumente de control pentru că piața știe să își găsească soluțiile pentru a scăpa de aceste constrângeri. Constrângerile însă pot să facă foarte mult rău. De ce? Pentru că riscă să creeze distorsiune în piață, să inducă temeri, justificare sau nu, dar asta este în politică și nu numai. Noi lucrăm nu numai cu realități, lucrăm și cu percepții. Deci riscă ca aceste măsuri care sigur au plecat de la un obiectiv foarte corect, riscă să creeze și efecte colaterale care, în mod normal, dacă le constatăm trebuie să încercăm să le atenuăm sau să le anihilăm”, a completat Tăriceanu.

El a mai precizat că ordonanța de urgență 114, deși a fost corectă, de exemplu prin măsura plafonării prețului la gaze pentru consumatori casnici, aceasta a produs efecte colaterale.

„Sigur că de la ceea ce s-a dorit inițial au apărut o serie de efecte colaterale pe care în discuțiile pe care le-am avut cu industria din zona energiei, în această săptămână, le-am sesizat și am discutat și cu prim-ministrul doamna Dăncilă care ne-a spus că și dumneai această taxă de 2% pentru companiile din energie i se pare că va avea efecte defavorabile pentru că riscă să îndepărteze sau să amâne foarte multe investiții”, a conchis liderul ALDE.

Reacția lui Călin Popescu Tăriceanu vine după ce ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a afirmat, vineri seara, că OUG nr. 114/2018 nu va fi modificată sigur săptămâna viitoare în ședința de Guvern.

„Nu. Sigur nu. Nu este obligatoriu să fie modificată. Nu trebuie să plecăm de la ideea că va fi modificată. Dacă va fi vreun motiv care să aducă un plus pentru români, cu siguranță, suntem deschiși la orice fel de propunere. Până atunci, cei care speră să nu mai spere că speră degeaba”, a declarat Eugen Teodorovici, vineri seara, într-o emisiune la Digi24.

Chestionat dacă a vorbit despre subiect cu Călin Popescu Tăriceanu, ministrul de Finanțe a replicat că astfel de discuții trebuie purtate în coaliție și că el personal nu a fost prezent la o astfel de discuție.

De asemenea, întrebat dacă șeful Senatului s-a grăbit să facă anunțul cu privire la corectarea OUG 114, Teodorovici a spus că nu vrea să facă astfel de remarci.

Săptămâna aceasta, ministrul Energiei, Anton Anton, a susținut că această ordonanță trebuie modificată, deoarece altfel firmele din energie nu vor mai avea bani de investiții.