Calina Dumitrescu iubește din nou! Cum arată și cu ce se ocupă noul iubit al fostei concurente de la Bravo, ai stil

O nouă poveste de dragoste se conturează în showbiz-ul monden. Fata Catincăi Roman pare că și-a găsit alesul. Cel care a reușit să îi câștige inima Calinei Dumitrescu este un tânăr artist. Cei doi formează un cuplu de puțin timp, însă relația se anunță una promițătoare.

Catinca Roman și-a crescut singură fiica și a învățat-o tot ce a crezut că este mai bun. De ceva timp, tânăra s-a desprins din brațele mamei sale și își urmează visurile. După ce a lucrat în televiziune și a participat la emisiunea „Bravo, ai stil”, Calina a decis să își îndrepte pașii către un nou domeniu. Tânără se consideră un suflet de artist, așa că își dorește să devină cântăreață. Din această lume, a artiștilor, face parte și noul iubit al acesteia.

Calina, poveste de dragoste cu trapper-ul Ioni Ixni

Se pare că de ceva timp, Calina Dumitrescu și-a găsit alesul. Aceasta ar forma un cuplu cu trapper-ul Ioni Ixni, un artist care încearcă să își croiască drum în industrie. Povestea de dragoste dintre cei doi este una nouă, aceștia sunt la început de drum, însă lucrurile se artă promițătoare. Cei doi au multe lucruri în comun, ambii fiind pasionați de muzică și aflându-se la începuturile carierei.

Semn că lucrurile sunt destul de serioase între cei doi stă și faptul că aceștia au decis, de curând, să își oficializeze relația. Calina Dumitrescu și Ioni Ixni au postat în mediul online prima fotografie de cuplu. Aceștia au apărut ținându-se de mână și par fericiți împreună. Rămâne de văzut dacă relația o să fie una de durată și dacă cei doi au gânduri serioase împreună.

Calina Dumitrescu: „Îmi doresc să îmi urmez visul”

Deși pentru o bună perioadă a cochetat cu televiziunea, fata Catincăi Roman își dorește să își îndrepte acum pașii către un alt domeniu. Vrea să rămână în lumina reflectoarelor, însă visează să fie pe scenă. Calina își dorește să devină cântăreață și deja a început să lucreze la asta. Tânără a cochetat cu muzica și în trecut, iar acum este gata să ducă totul la alt nivel și nu se va lăsa până când nu va atinge succesul.

„Acum îmi doresc să îmi urmez visul: să cânt. Am fost în Enescu (liceul George Enescu din București, de muzică, n. red.), am făcut opt ani de pian, am cântat și în corul școlii și acum nu văd făcând altceva cu viața mea. Am început deja cursurile, mă apuc de treabă. Dacă ar fi să vorbesc despre ce aș vrea să cânt, vorbim despre jazz, dar nu știu cum ar prinde aici. Dar, peste cinci ani, mă văd pe scenă, cu o carieră. Iar pe mama, lângă mine sau în primul rând, acolo

Sunt un spirit liber, o nonconformistă, un suflet de artist. O femeie în devenire care își caută cea mai bună versiune a ei și care muncește cu ea pentru a reuși acest lucru. Sunt o luptătoare, deși emoțiile mă copleșesc uneori. Asta nu mă împiedică să renasc de fiecare dată precum o pasăre Phoenix, din propria cenușă”, declara Calina, potrivit fanatik.ro.