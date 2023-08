Călugărul de pe Muntele Athos, primele declarații după ce a împușcat un român: ”Nu sunt criminal!”

Apar noi detalii în cazul românului împușcat de un călugăr pe Muntele Athos, după ce ar fi fost confundat cu o pisică, la începutul acestei luni. Călugărul Caliopie a oferit primele declarații referitoare la tragedia din Grecia.

În urmă cu o lună, pe 26 iulie 2023, Costel Sandu (51 de ani) a fost împușcat din greșeală de un călugăr pe Muntele Athos. Românul muncea la o chilie de pe Sfântul Munte și ar fi fost confundat cu o pisică. Imediat după tragicul eveniment, călugărul Caliopie nu a vrut să ofere niciun fel de declarație, motiv pentru care a fost pus la zis și acuzat că ar fi vrut să mușamalizeze accidentul.

Primele declarații ale călugărului care a împușcat un român pe Muntele Athos

Călugărul Caliopie a decis să ofere primele declarații publice despre tragedia de pe Muntele Athos. Bărbatul se căiește, regretă tot ceea ce s-a întâmplat și consideră că nu este drept felul în care a fost tratat de familia românului, mai ales că cei doi aveau o relație bună și chiar îl trata pe Costel ca pe un frate. Familia românului împușcat l-a acuzat pe călugăr că nu și-a respectat promisiunea, cea de a susține victima pe toată durata internării în spital, atât din punct de vedere moral, cât și financiar.

”A fost un accident. Îmi pare rău din suflet și mă căiesc pentru asta. Nu este omenesc cum s-a purtat familia lui Moș Costache, așa cum îi spuneam eu lui Costel, care îmi era ca un frate și pe care îl respectam. Nu mă așteptam la ei, păreau niște mielușei, dar au venit aici ca șacalii și au făcut spectacol. Am făcut o greșeală și o să plătesc toată viața pentru ea. Nu sunt un criminal! M-a dat peste cap ce s-a întâmplat, am plâns o săptămână.

M-am rugat în taină să se facă bine. Și medicii se mirau de el cum evoluează. Dacă nu îi acordam primul ajutor, nu mai eram aici. Nu am fugit, nu l-am amenințat niciodată. Numai eu știu câtă răbdare am avut cu el. Îi dădeam cu porția băutură, altfel nu ne mai puteam înțelege. Am făcut o cameră în care am pus toată băutura, ca să nu mai aibă acces la ea. În ultima lună, a înțeles că trebuie să bea cu măsură”, a spus călugărul, pentru Gândul.

Cu toate acestea, la o lună distanță, călugărul a mărturisit că a reușit să facă pace cu românul și a convenit cu soția acestuia, singura din familia lui Costel Sandu care a crezut că ceea ce s-a întâmplat a fost un accident, să trimită în fiecare lună o sumă de bani familiei, bani ce-i vor fi de ajutor pentru recuperarea medicală. Imediat după incident, Costel Sandu a fost internat într-un spital din Halkidiki, iar după aproximativ o săptămână a fost transferat la un spital din Botoșani.

”Ne-am împăcat. Am făcut un acord cu soția lui, Maria, care a fost singura care m-a crezut că a fost un accident. Am trimis câțiva bani acasă, ca să ajungă pentru doctori, la operație și ce mai au nevoie. O să le trimit în fiecare lună. Am cerut acordul mănăstirii să plătesc. Eu m-am străduit să nu aibă familia de plată”, a mai spus călugărul, în exclusivitate pentru Gândul.