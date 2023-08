Camera groazei în care s-a produs crima din Mangalia. Aici a fost ucisă Alina de către colega și prietena sa, Loredana. EXCLUSIV

Noi detalii ies la iveală despre crima din Mangalia. CANCAN.RO vă prezintă imagini din camera de hotel în care Alina și-a găsit sfârșitul. Deși tinerele erau prietene încă din copilărie, după o ceartă aprinsă Loredana nu și-a putut stăpâni furia și a ucis-o pe colega sa. A recunoscut faptele, iar în prezent se află în arestul poliției.

Alina Elena și Loredana au mers pe litoral pentru a face rost de bani pe timpul verii. Loredana le-a declarat procurorilor că a fost colega cu Alina încă din clasa întâi, dar după ce s-au angajat cameriste într-un hotel din Saturn, relația lor s-a deteriorat și se certau destul de des. Ba mai mult decât atât, aceasta i-ar fi cerut patronului la care lucrau să le mute în camere separate.

CITEȘTE ȘI: CÂT CÂȘTIGAU FATA UCISĂ DIN MANGALIA ȘI PRIETENA EI UCIGAȘĂ CA ȘI CAMERISTE LA SATURN. EXCLUSIV

Fata a mărturisit crima pentru că spera să primească o pedeapsă redusă. Loredana a povestit cu lux de amănunte cum a ajuns să o ucidă pe fata cu care a copilărit în Vaslui.

„Menționez că recunosc săvârşirea faptei de care sunt acuzată, în sensul că am agresat-o pe Ciobanu Elena-Alina cu un cuțit producându-i decesul, menționez că mă cunoşteam cu colega mea, Ciobanu Elena-Alina, cu care am venit impreună din localitatea de domiciliu din Județul Vaslui să lucrăm pe litoral. Menționez că lucram impreună la Hotel Narcis din staţiunea Saturn, însă eram cazate la Hotel Semiramis din aceeași stațiune”, a mărturisit Loredana, potrivit Observator News.

Cum arată camera de hotel în care Alina a fost ucisă

După ce și-a ucis prietena, Loredana a realizat ce a făcut și a încercat cu orice preț să scape nevinovată. I-a pus trupul Alinei într-o valiză pe care a coborât-o cu liftul și a urcat-o mai apoi într-un taxi, cu ajutorul unui coleg de muncă ce se afla în zonă, dar care nu știa ce cară, de fapt, tânăra în bagaj.

Apoi s-a întors în camera de hotel și a început să șteargă urmele crimei, însă nu a reușit în totalitate, iar anchetatorii au descoperit urmele atacului sângeros.

Camera în care au stat cele două tinere era una destul de modestă, însă primitoare. Tinerele au dormit într-un pat dublu, destul de mare.

În urma anchetei, camera în care s-a produs crima a fost sigilată de oamenii legii, iar întreg etajul evacuat. Turiștii care erau cazați acolo au fost mutați în alte hoteluri din zonă.

„Camera în care locuiam are numărul 111. Menționez că în cameră s-a murdărit de sânge aşternutul de pe patul ei, mocheta și salteaua. După ce a decedat am luat valiza Elenei, am scos hainele ei întrucât avea bagajul deja făcut și cu greu am introdus-o în valiză. Am luat valiza şi am ieşit din hotel pe la ieşirea din spate şi am folosit liftul ca să cobor. Am stat câteva minute în afara hotelului să îmi revin şi am decis să chem un taxi, dar nu eram decisă unde să merg. Am găsit un taxi de Google pe internet şi taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiza, timp în care a venit şi un coleg de muncă pe nume Vali, căruia i-am zis că plec acasă. Acesta m-a ajutat să pun valiza în portbagajul taxiului, după care Vali a plecat. M-am urcat în taximetru în dreapta față și i-am spus taximetristului că vreau să merg la bancomat şi că ulterior mă voi decide unde merg. Eu nu eram murdară pe haine deoarece mă schimbasem în cameră”, le-a povestit Loredana anchetatorilor, conform sursei citate.