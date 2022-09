Campioana, învinsă de Sivasspor în „Gruia”: „Cu VAR am fi câştigat meciul ăsta!”

CFR Cluj a fost învinsă de Sivasspor, cu scorul de 1-0 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a doua Grupa G din Conference League.

Soarta patidei a fost decisă în minutul 28 printr-un gol marcat de la 11 metri de Graadel, penalty-ul fiind provocat de Ciprian Deac.

După joc, Dan Ptrescu, antrenorul CFR-ului a acuzat arbitrajul, afirmând că chipa sa a fost privată de un gol valabil și trei lovituri de la 11 metri.

„Am dat gol valabil, dacă nu l-a văzut arbitrul, ce să facem? Şi am avut trei penalty-uri. La nivelul ăsta dacă nu există tehnologie şi nu există VAR ne merităm soarta să pierdem, asta e. Ce să le zic jucătorilor mei? 25 de şuturi pe poartă, adversarul a avut trei şuturi, şapte cornere, am dominat, am pasat… dacă arbitrul ne-a scos mingea din poartă, ce vină avem noi? Nu am ce să le reproşez la băieţi, au jucat, s-au dăruit, au atacat. Am întâlnit un adversar foarte bun, cu jucători numai de echipa naţională, doar unul sau doi nu erau. Un adversar valoros, dar ai noştri au făcut un meci bun în opinia mea şi meritam nu egal, meritam victoria, asta e clar. Dar ăsta este fotbalul, nu tot timpul câştigă echipa care joacă cel mai bine, am câştigat şi eu de multe ori meciuri când nu meritam. Mergem înainte, nu avem ce face. Dar, sincer, echipa CFR Cluj trebuia să câştige meciul ăsta. Uitaţi că VAR-ul, chiar dacă sunt tot timpul probleme cu el, ai nevoie de VAR. Astăzi noi cu VAR am fi câştigat meciul ăsta”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj.

În celălalt meci al grupei, Slavia Praga a trecut de FC Ballkani cu 3-2.

După două etape consumate, CFR Cluj, ocupă ultimul loc în grupă, și va juca pe 6 şi 13 octombrie cu liderul grupei, Slavia Praga, în deplasare, respectiv acasă.