A fost bomba finalului de an! Primul sezon al serialului american Wednesday, de pe Netflix, a fost filmat în România. Este vorba despre fiica familiei Addams, iar ratingul a fost colosal. Mai mult, personajele, inclusiv cei trei români din distribuție, au ajuns vedete internaționale. George Burcea și doi colegi de-ai lui care nu au avut, până atunci, nicio legătură cu lumea filmului: Victor Dorobanțu și Satîru Alexandru Antoniu. CANCAN.RO l-a luat la întrebări pe ultimul, iar răspunsurile lui, fără ocolișuri, vă vor delecta.

Satîru Alexandru Antoniu, de profesie magician, fusese chemat la casting pentru două roluri: șoferul Lurch și rolul „mâinii” Thing. A picat testul, dar Tim Burton l-a plăcut, așa că a primit un alt rol, un profesor al vamipirilor. Și de aici… Povestea lui este amplă și curge, parcă, de la sine.

CANCAN.RO: Ești cel mai înalt om din România, te știe toată țară și ești foarte popular. Cum a fost castingul cu Tim Burton și ce ți-a spus când te-a ales?

Antoniu: Castingul a fost partea cea mai neplăcută, deoarece m-au chemat să dau proba pentru rolul de Thing și Lurch, iar apoi urma cea mai stresantă perioadă, așteptând răspunsul. Ei bine, trei săptămâni mai târziu, mă sună, într-un final, cineva din producție și îmi spune că nu am luat niciun rol. Dar, ulterior, am primit alt telefon, căci lui Tim Burton i-a plăcut tare prezența mea. Și, cum arătam mai dubios pentru că sunt foarte înalt, a insistat să mă bage în serial, generând un nou rol de profesor. Când am întrebat de bani, mi-au zis că o să încasez aceeași sumă ca pentru Thing și Lurch. Dar, în timpul filmărilor am înțeles exact de ce dorea Tim Burton să vin în serial. După o lună de filmări, în sezonul 1, domnul Burton m-a abordat cu propunerea de a juca eu rolul monstrului Hyde din serial. Idee care mi s-a părut foarte faină, dar, din păcate, cei de la MGM Pictures au respins ideea. Așa că am rămas profesorul vampirilor.

CANCAN.RO: Cum au decurs zilele de filmare?

Antoniu: Au fost lungi și grele, trezit la două-trei dimineața, ca să ajung pe la patru. După make-up, costume, mic dejun și teste Covid până la șapte dimineața, că era atunci încă pandemie.

”Era să ajung la spital, cu piciorul rupt!”

CANCAN.RO: Ne poți dezvălui o întâmplare mai aparte de la filmări?

Antoniu: O întâmplare funny ar fi cum era să ajung cu piciorul rupt la spital, din cauză că, într-o scenă, am alergat direct într-un coș de gunoi. În scena unde explodează statuia din orașul Jericko. Toată lumea din oraș fugea de explozie, printre care eram și eu. Și, în timp ce alergam, am intrat cu piciorul într-un mare coș de gunoi metalic. Încheind scena cu mine la… cortul medical. Noroc că nu a fost foarte grav, doar am șchiopătat o zi-două!

CANCAN.RO: Te-ai împrietenit cu actorii americani din rolurile principale? Aveți povești împreună, de exemplu la o masă de după sau la repetiții?

Antoniu: M-am împrietenit cu niște actori, dar acum, cu toată faza cu Percy (care l-a interpretat pe Xavier) e cam greu să mai știi cu cine să zici că te-ai împrietenit sau nu. Ideea e că la filmări m-am înțeles bine cu toată lumea. Am stat la caterincă, le-am arătat magie. Am făcut de toate în șapte luni de filmări. Aici o poveste funny, cum ar fi scena cu ploaia de vopsea roșie. Câțiva actori au fost înlocuiți cu cascadori, iar eu nu observasem asta, nefiind familiarizat cu lumea cinematografiei. Se strigă acțiune și, deodată, văd câțiva dintre actori cum se aruncă și cad peste mese și alte chestii. Era stric scena, eu credeam că erau actori care chiar s-au lovit și voiam să mă duc să-i ajut, dar fix când să mă duc spre ei am observat că nu era Percy (aka Xavier), spre exemplu, ci erau niște cascadori.

”Sunt în discuții cu un regizor de la Warner Brothers”

CANCAN.RO: Cum decurg filmările pentru sezonul al doilea din Wednesday?

Antoniu: Legat de sezonul al doilea, nu pot să zic mare lucru. Încă nu au început filmările. Probabil, undeva în toamna – iarnă încep. Țara unde se va filma nu o pot divulga. Ideea este că în sezonul 1 negocierile au decurs așa de rău că eu eram deja pe filmări, dar nu aveam încă niciun contract semnat, deoarece renegociam anumite clauze. Deci, dacă este să apar în sezonul 2, cel mai probabil se va anunța târziu.

CANCAN.RO: Ți-a propus Tim Burton să joci și în alte producții de-ale sale?

Antoniu: Momentan, nu mi-a propus alte proiecte, dar am fost abordat de alți regizori străini pentru alte roluri. Spre exemplu, în momentul de față, sunt în discuții cu un regizor de la Warner Brothers, pentru un film de lung metraj.

