Când se deschide Târgul de Crăciun din București? Ce program va avea și cât va sta deschis

Mai este puțin timp și toată lumea intră în febra pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă! Bucureștenii așteaptă cu sufletul la gură să vadă Târgul de Crăciun din acest an, care se va organiza în Piața Constituției, așa cum a anunțat primarul Nicușor Dan. Edilul Capitalei a dat de veste deja că va fi „cel mai mare și spectaculos” eveniment de acest fel din România. Când se va deschide și până când va putea fi vizitat?

Nu mai este mult timp până când toți românii vor intra în febra pregătirilor de iarnă. Sărbătorile bat la ușă, iar toată lumea se gândește la cum își va împodobi locuința sau unde vor petrece Crăciunul. Până atunci, primarul Bucureștiului a făcut un anunț important legat de Târgul de Crăciun din acest an. Evenimentul se anunță a fi unul grandios, „cel mai mare și mai spectaculos” din toată România.

Nicușor Dan a dat de veste că va fi organizat în Piața Constituției, iar prima zi în care va putea fi vizitat de către toată lumea va fi 29 noiembrie. Târgul de Crăciun are și un program de vizitare: zilnic, de luni până vineri, între orele 12:00-23:00, iar sâmbăta și duminica între orele 10:00-23:00

„Dăm startul Sărbătorilor de iarnă vineri, 29 noiembrie, în Piaţa Constituţiei, unde se deschide cel mai mare şi mai spectaculos Târg de Crăciun din România. Căsuţe cu produse tradiţionale şi suveniruri, carusel, roata panoramică, colinde, casa lui Moş Crăciun şi multe alte surprize vă aşteaptă în Piaţă până pe 26 decembrie”, a anunțat Primarul Capitalei, pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather

Când vor fi deschise restul Târgurilor de Crăciun din țară

Nu doar Târgul de Crăciun din București se va deschide de Sfântul Andrei, ci și cel din Timișoara. Bănățenii vor avea acest eveniment deschis cu o lună înainte de Crăciun.

Târgul de Crăciun din Craiova va fi deschis mai devreme, de pe 15 noiembrie 2024 până pe 5 ianuarie 2025. Lia Olguța Vasilescu a început de ceva vreme pregătirile și orașul este deja împodobit ca-n basme. Primarul Craiovei are de gând să-i „bată” pe alții la acest capitol și se pare că are șanse foarte mari să reușească. Târgul de Crăciun din Cetatea Băniei se anunță a fi un adevărat spectacol în acest an, așa cum rar mai vezi.

CITEȘTE ȘI: Meteorologii au modificat prognoza pentru acest weekend. Cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii