Cântăreața care face furori pe Youtube și e în trending peste Inna sau Antonia rupe tăcerea: ”Sunt luată!” + De ce își ascunde Andia iubitul

Pare că puzzle-ul vieții Andiei este unul complet, sau cel puțin asta reiese din interviul acordat de artistă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Firea boemă și sensibilă a cântăreței nu putea să nu fie stimulată de intâmplările din propria viață și chiar dacă piesele Andiei au un iz melancolic, iată că blonda susține contrariul. Interpreta este mai fericită ca niciodată, este iubită, înțeleasă de partenerul de viață, însă bărbatul din viața ei rămâne un mister!

Motivul pare să fie unul lesne de înțeles. Nimic nu o poate distrage pe Andia de la scopul suprem, acela de a atinge succesul pe plan muzical. Și până acum planul îi iese de minune blondei, care ajunge în trending cu tot ce lansează. Acesta este și fundamentul încrederii cu care artista privește către viitor, pregătită să intre cu dreptul în 2023.

Artista a făcut anunțul, pentru fanii care visau la ea: „E luată Andia!”

CANCAN.RO: Cum a fost 2022 pentru tine, că intri cu avânt din ăla mare în 2023?!

Andia: A fost cu un avânt destul de mărișor înspre 2023. Simt că 2023 va fi și mai plin, cu mai multe proiecte muzicale, voi fi și mai mult pe piața muzicală, deci așteptați-vă că o să îmi tot vedeți fața!

CANCAN.RO: La nivel artistic știm super multe lucruri despre tine, dar la nivel personal nu știm mare lucru. Există cineva acolo care dă sărbători să-ți pună și ție ceva sub brad?

Andia: Ca să îți răspund la întrebare, da, am pe cineva!

CANCAN.RO: Noi ca băieți, ca bărbați, când îți ascultăm piesele, ne gândim «o fi singură, n-o fi singură Andia?». Deci răspunsul este băieți, Andia e luată!

Andia: Da, e luată Andia! Sunt foarte fericită, pot să mai adaug un lucru, emoția mă poartă tot timpul, piesele pe care le cânt eu din trăirile mele ca om, emoția pe care o am e din faptul că sunt foarte sensibilă.

Adică nu ține foarte mult strict de relație, cât ține și de felul meu de a fi, cum sintetizez eu ce e în jurul meu.

Andia face mărturisiri despre iubitul misterios: „Înțelege ceea ce fac, asta mă bucură!”

CANCAN.RO: Și el cum se împacă cu faptul că tu de Revelion, cel mai probabil, o să ai 25 de concerte într-o noapte?

Andia: E OK, e foarte OK. Înțelege ceea ce fac, asta mă bucură!

CANCAN.RO: Dar nu ai obosit, că ai un concert aici, unul peste trei ore, trebuie să mergi cu mașina, după care trebuie să stai iarăși în dubă, după care ajungi peste două săptămâni acasă?!

Andia: E o zi din an mai aglomerată, deci cumva îmi asum, că știu că asta îmi e meseria și îmi și place ceea ce fac, deci e OK, nu mă plâng. Întreabă-mă după 20 de ani dacă mai am tragerea aia de inimă, acum sunt aproape la început, de abia aștept să cânt peste tot!

