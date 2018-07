Cantonament abordat greșit de moldoveni în Austria!

Finanțatorul moldovenilor, Valeriu Iftime nu s-a arătat deranjat de înfrângerea umilitoare pe care FC Botoşani a suferit-o cu Olympiacos Pireu în Austria, scor 0-5.

„Nu contează scorul. Am testat un portar care cred că e deja acasă, am jucat cu şase copii. Nu mai conta scorul 3-0, 4-0, 5-0, important era să vedem cum se descurcă şi copiii. Cât timp am jucat cu formaţia de bază, în prima repriză am jucat bine, a fost un meci de care pe care”, a declarat Valeriu Iftime.

Patronul moldovenilor crede că cei care s-au ocupat de programarea jocurilor amicale în stagiul de pregătire din Austria s-au pripit acceptând meciuri cu adversari de calibrul celor de la Olympiacos şi Dinamo Kiev. „Cred că e o greşeală de organizare a noastră să jucăm acum cu Olympiakos sau Dinamo Kiev. Ăştia bat Steaua, bat pe oricine din Liga I. Au buget de nu ştiu cât. Ne-am băgat la urs cu mâinile goale. Dacă jucam la rezultat nu pierdeam cu Olympiacos cu 5-0, dar acestea sunt meciuri de pregătire în care trebuie să vedem şi alţi jucători la lucru pentru că pe burcă, Roman şi Golofca îi ştim. Important este să contruim echipa şi să venim măcar cu 16 jucători foarte buni şi cu restul care pot creşte”, a afirmat Valeriu Iftime.

În primul amical din Austria, FC Botoşani s-a impus cu 2-1 cu ruşii de la Arsenal Tula.

Programul amicalelor FC Botoșani în Austria:

FC Botoșani- Arsenal Tula 2-1

FC Botoșani- Olympiacos Pireu 0-5

9 iulie

FC Botoșani- Dinamo Kiev (ora 17:00)

11 iulie

FC Botoșani- FK Pribram (ora 15:30)