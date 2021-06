Care este motivul despărțirii dintre What’s Up și Alice Badea! Blondina a spus tot. „Asta s-a întâmplat”

De mai bine de o lună, What’s up și Alice Badea și-au spus adio. Cei doi au decis că este timpul să meargă pe drumuri separate. Blondina a făcut lumină în acest caz și a dezvăluit care au fost motivele despărțirii.

What’s up și Alice Badea au avut o relație intensă, presărată cu de toate. S-au căsătorit în secret și au crezut că vor rămâne împreună până la adânci bătrâneți, însă se pare că nu a fost chiar așa. În urmă cu o lună, What’s up și-a surprins fanii după ce a părăsit România pentru o perioadă destul de lungă. La momentul respectiv, Alice Badea a confirmat despărțirea și a spus că fostul partener a plecat într-o vacanță pentru a se reculege. (CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE WHAT’S UP A PLECAT DIN ROMÂNIA! ALICE BADEA A FĂCUT LUMINĂ. „NE REVEDEM CURÂND”)

Acum, tot blondina este cea care face lumină. Aceasta a vorbit despre motivele care au dus la despărțire. Potrivit spuselor acesteia, nu s-a întâmplat nimic grav, însă între cei doi existau diverse certuri mici și neînțelegeri. Așa că, aceste contradicții dese i-au făcut să își dea seama că nu sunt potriviți unul pentru altul și că este mai bine să se despartă în termeni amiabili.

„Am decis că ar fi mai bine să ne facem curat în viață fiecare și să ne vedem de drum. Nicio dramă, nicio problemă, totul ok, așa am decis noi. Nu o să-mi spăl rufele în public, nu am nimic de reproșat. Cred că așa este cel mai bine… asta s-a întâmplat”, a declarat Alice Badea la Antena Stars.

What’s Up are probleme grave la inimă

Plecarea lui What’s Up din România a avut două scopuri. Artistul și-a dorit să se reculeagă după despărțirea de Alice Badea, dar și să consulte mai mulți medici. Se pare că artistul are probleme serioase la inimă. Acesta a descoperit în urma unor investigații făcute în România că are unele afecțiuni la inimă și a decis să se trateze la o clinică aflată în altă țară. El nu a dezvăluit unde va face noi analize amănunțite, însă, a precizat că va reveni în țară pe 9 iunie.

„Am făcut niște analize și mi-au zis că am inima mărită, adică am inima la limita superioară. Eu dorm prea puțin și mi-au zis că pocnește inima, o să fug prin Europa la doctor, voi pleca pe 29 luna aceasta și mă voi întoarce pe 9 luna viitoare, sper că viu”, a declarat What’s Up.

(VEZI ȘI: WHAT’S UP AȘTEAPTĂ SENTINȚA MAGISTRAȚILOR. ARTISTUL A FOST ANCHETAT PENTRU DEȚINERE DE SUBSTANȚE INTERZISE)