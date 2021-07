Adela Popescu a vorbit pe rețelele de socializare cu urmăritorii ei, subiectul principal fiind legat de faptul că nu își poate scoate bebelușul din casă din cauza temperaturilor ridicate. Soția lui Radu Vâlcan a mărturisit ce i s-ar putea întâmpla copilului, dacă ar fi expus la soare.

Adela Popescu le-a mărturisit urmăritorilor săi care este motivul principal pentru care nu își scoate bebelușul afară, în soare, în această perioadă. Temperaturile sunt ridicate, este foarte cald, iar acest lucru ar putea să îi provoace probleme copilului. Soția lui Radu Vâlcan a mărturisit pe Instastory faptul că în condițiile în care îl va scoate afară pe bebeluș, există posiblitatea ca pielea lui să sufere, chiar și în condițiile în care ar sta la umbră.

Care este motivul pentru care Adela Popescu nu își scoate bebelușul afară în această perioadă

Adela Popescu a spus care este motivul pentru care nu își scoate bebelușul afară, în căldură, în această perioadă.

„Eu am ieșit în sfârșit afară, pur și simplu nu se poate respira, nu se poate respira afară, iar asta cred că mă doare cel mai tare, că nu pot să îl scot la plimbare (n.r.pe bebeluș). Am reușit de vreo două ori așa, în jur de 19:00, să îl scot, dar a avut disconfort, nu a dormit, și îl țin mai mult în casă, din păcate. Pur și simplu nu se poate respira afară. Plus că mi-e teamă să îl scot, din cauza soarelui, efectiv, mi-e teamă să nu se ardă, pentru că știm că pielea se poate arde și indirect, chiar dacă ții bebelușul la umbră”, spune Adela Popescu pe InstaStory.

„Mă gândesc cu groază ce s-ar fi întâmplat dacă erau băieții acasă, v-am zis că sunt plecați la Șușani, la bunici, și acolo temperatura e puțin mai scăzută, plus că părinții mei au foarte mulți copaci, pot să stea mai mult în curte, că altfel, dacă îi aveam în București, nu știu ce făceam cu ei”, a mai spus ea.

sursă foto: Arhivă CANCAN / captură video Instagram