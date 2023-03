Care este numele adevărat al lui Radu Siffredi, actualul iubit al Oanei Matache. De unde provine, de fapt, porecla

Radu Siffredi, așa cum se autointitulează pe rețelele de socializare, a ajuns în atenția publicului, după ce și-a oficializat relația cu sora Deliei Matache. La scurt timp, în familia artistei a izbucnit un scandal de proporții care pare că nu se va termina prea curând. Despre acest subiect au apărut multe informații în spațiul public, însă puțini sunt cei care știu detalii despre viața reală a tânărului în vârstă de 28 de ani. Recent s-a aflat care este adevăratul său nume.

Radu Siffredi așa este cunoscut de oameni în mediul online, însă numele său din buletin este Radu Mihai Bădilaș. Tânărul de 28 de ani s-a născut pe data de 11.11.1994 la Galați. Mama sa se numește Luminița, iar tatăl său, Octav, cu care se pare că are o relația foarte apropiată.

Nu mai este un secret pentru nimeni deja că Radu Bădilaș nu este deloc pe placul familiei iubitei sale. Gina Matache i-a adresat cuvinte dure prin intermediul rețelelor de socializare, ba chiar a spus la un moment dat faptul că va face orice ca fiica ei să își dea seama că alegerea pe care a făcut-o este o greșeală.

CITEȘTE ȘI: NOUL IUBIT AL OANEI MATACHE ÎI DĂ REPLICA „MAMEI SOACRE”! RADU SIFFREDI, DERANJAT DE ATITUDINEA ARTISTEI: „NU SE DISCUTĂ CHESTIILE ASTEA”

Radu a reușit să atragă chiar și antipatia internauților, după o serie de dezvăluiri în care își lăuda „capacitățile și dotările” pe care le poate are în dormitor. Ulterior, mulți au înțeles de ce tânărul și-a atribuit numele unuia dintre starurile internaționale din industria filmelor pentru adulți. Rocco Siffredi a ajuns în România în anul 2022, ca jurat în cadrul emisiunii iUmor, alături de Delia Matache.

Iubitul Oanei Matache a fost implicat într-un accident grav

Radu, iubitul Oanei Matache, a fost implicat într-un grav accident la vârsta de 16 ani, experiență ce l-a marcat și în urma căruia era cât pe ce să își piardă viața. Radu a povestit că și-a rupt aproape fiecare os din corp și a avut nevoie de două operații de reconstrucție facială.

„Am avut parte de bulying, pe care nu l-am luat chiar atât de grav, pentru că eram un băiat pus pe glume și am crescut în Galați. Totuși, timp de doi ani, eu nu am avut dantură, și mi se spunea „Ahaha, nu ai dinți!”, „Îți cad dinții din gură!”. Carisma m-a ajutat să-mi păstrez prietenii lânga mine, să am prietenă în vremea aceea. Ani mai târziu, psihologul mi-a spus că m-a afectat. Și până în ziua de azi sunt foarte conștient de dantura mea. Am avut un accident la 16 ani și mi-am pierdut dantura și aproape viața, și am opt implanturi și două reconstrucții faciale. Am unele momente în care mi-e rușine să zâmbesc”, a mărturisit Radu, iubitul Oanei Matache.