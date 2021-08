Care este relația dintre Alexandra Stan și tatăl ei! Artista a vorbit despre traumele din copilărie

Alexandra Stan a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl ei. De asemenea, cântăreața a mărturisit faptul că există momente când traumele din copilărie revin și dispar.

Cântăreața Alexandra Stan a mărturisit că în prezent încă mai face terapie. Aceasta a suferit mult din cauza lipsei tatălui din viața ei, iar uneori mai există momente când traumele din copilărie revin și dispar. Alexandra Stan a mărturisit că aceste traume ”uneori se văd mai mult în relații” sau chiar în relația cu niște colegi. De cele mai multe ori se leagă de modul în care o persoană este tratată de către cealaltă.

”Sunt OK. Traumele din copilărie bineînțeles că tot mai apar, mai dispar, uneori se văd mai mult în relații, adică în relația cu partenerul, alteori se văd mai mult în alt gen de relații. Câteodată, oamenii sunt surprinși că niște traume mai vechi din copilărie, pe care credeau că le-au vindecat, apar, poate, într-o relație de work, de exemplu, cu niște colegi. Felul în care te tratează îți aduce aminte de liceu sau te duce cu gândul în generală, când erai tratat într-un anumit fel, să zicem, dau un exemplu. Cred că e important să facem tot timpul terapie. Eu fac terapie, mai ales că am făcut un pas mare și consider că fiecare om e bine să aibă acolo un moment pentru el, când să se descarce”, a spus Alexandra Stan pentru Viva.

De asemenea, artista a vorbit și despre relația pe care o are cu tatăl ei. Aceasta a mărturisit că se înțeleg extrem de bine: ”Relația între tatăl meu și mine este una super bună, îl iubesc foarte mult. Adică enorm, țin foarte mult la tata; întotdeauna o să rămână Tata. El e eroul meu, am și zis, întotdeauna o să fie”.

Cum a fost Alexandra Stan cucerită de actualul soț?

Recent, Alexandra Stan s-a înscris în rândul femeilor căsătorite. Vedeta și-a organizat nunta în secret, iar cel are i-a cucerit inima este Emanuel Necatu. Artista a vorbit despre relația sa și a mărturisit ce a impresionat-o la bărbatul pe care l-a ales drept soț.

„În primul rând, cu sinceritatea lui și cu căldura pe care am simțit-o încă de la prima vedere și de la prima întâlnire. I-am simțit bunătatea chiar și atunci când era consilierul meu și mă ajuta să iau anumite decizii. Mai mult, după ce am terminat perioada aceasta de consiliere și am început să vorbim noi, ca doi pretendenți, am descoperit un tip foarte elegant, respectuos, galant. Chiar se vedea că se poartă frumos cu femeile în general și are genul acesta de respect față de femei, nu e deloc bădăran, ba din contră, mi s-a părut ca e foarte credincios, și pentru mine aspectul acesta a contat întotdeauna mult, în toate relațiile mele, nu numai în cele de cuplu, dar și în relațiile de prietenie. E important să împărtășești aceleași credințe.

Mai mult, el este foarte serios și muncitor, și bineînțeles că m-a cucerit și prin complimentele pe care mi le făcea. A văzut în mine lucruri pe care poate nici eu nu le văd uneori și cred că cel mai important este ca persoana de lângă tine să-ți vadă potențialul, nu numai defectele”, a declarat Alexandra Stan pentru Viva.

