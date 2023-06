Care sunt regulile de aur pentru cei care vor să tranziteze Ungaria. Ce stipulează legea pentru cei care nu le respectă

Sezonul estival a început iar mulți români se pregătesc să plece în vacanță în afara țării. Mulți dintre turiștii români ajung să tranziteze sau să viziteze Ungaria. Toți trebuie să fie foarte atenți când vine vorba despre taxele aferente autostrăzilor din această țară, pentru a nu avea probleme. Un șofer român a povestit recent experiența neplăcută pe care a avut-o după ce a tranzitat Ungaria. Citiți în continuare ce trebuie să faceți când ajungeți cu mașina în Ungaria.

Nu de puține ori șoferii români care au trecut prin Ungaria au avut parte de surprize neplăcute. Mulți dintre aceștia susțin că autoritățile din această țară îi sancționează din prea mult exces de zel. Este și cazul unui român care a făcut publică pățania pe care a trăit-o recent în Ungaria.

Regulile pe care toți șoferii români trebuie să le respecte atunci când ajung în Ungaria

Mai exact, Alexandru Gabriel Hornea a povestit că a primit o amendă, la șase luni după ce a tranzitat Ungaria. Motivul invocat era că bărbatul nu ar fi avut vinietă în momentul respectiv. În ciuda faptului că românul susține că avea vinieta cumpărată, acesta a fost bun de plată. Mai mult, înștiințarea a primit-o din partea unei firme care se ocupă de recuperarea creanțelor.

„Am avut o surpriză neplăcută la 6 luni distanță după ce am făcut o călătorie și am tranzitat Ungaria. Mai precis, am primit acasă o înștiințare de la un SRL, UAI Inkasso, din Oradea prin care mi se comunica că în 3 Decembrie 2022, la ora 3:31 am am fost surprins de o camera pe un drum taxabil din Ungaria fără vinieta valabilă. Tot în comunicare mi se arată adresa camerei. Am făcut un scurt research și am văzut că respectivă camera se află la nici 300 metri de punctul de frontieră dintre Austria și Ungaria.

Cum va spuneam mai sus, după mai bine de 6 luni am primit respectivă notificare de la UAI Inkasso, (o firma de recuperare creanțe) prin care pe lângă amendă de 170 lei au adăugat 360 lei taxe recuperare și alte cheltuieli. De la societatea care administrează drumurile maghiare, nu am primit nimic.”, a spus Alexandru Gabriel Hornea, pentru Adevărul.

Ulterior, bărbatul a căutat chitanța care dovedea că își cumpărase vinieta și a trimis-o firmei din partea căreia primise înștiințarea. Astfel, românul a aflat că legislația din Ungaria s-a schimbat, iar acum toți șoferii trebuie să-și cumpere vinieta în cel mult 60 de minute după ce au trecut de o zonă taxabilă. În acest condiții nu a mai avut cum să evite plata amenzii respective.

În fine, am căutat respectiva chitanță, le-am trimis-o, iar dumnealor mi-au răspuns că am cumpărat vinieta prea târziu. Conform unei ordonanțe de guvern maghiare, aș avea la dispoziție 60 minute de la intrarea pe un drum taxabil să cumpăr vinieta.

De unde să știe un călător lucrul asta? Mai ales, că până atunci am tranzitat Ungaria de cel puțin 20 X fără să am niciun incident de acest fel. Am vorbit cu câțiva prieteni și colegi care lucrează ca și mine, marinari, și fac frecvent drumul asta că au avut toți astfel de surprize în ultima vreme. Consider că este un abuz din partea statului maghiar, la fel cum fac și bulgarii”, a povestit șoferul român.

