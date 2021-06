Care sunt simptomele MERS-CoV, noul virus care amenință Planeta

MERS-CoV este noul virus care amenință Planeta. Din câte se pare, acesta este la doar câteva mutații de pornirea unei noi pandemii. În continuare, vă prezentăm care sunt simptomele lui și unde a apărut pentru prima dată.

O echipă de cercetători a descoperit MERS-CoV, un nou virus cunoscut și ca Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu. Din păcate, acesta ar putea declanșa o nouă pandemie, extrem de gravă, potrivit medicalexpress.com.

Toate informațiile au fost prezentate de specialiști în cardul unei lucrări publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). În 2012, în Arabia Saudită, a fost confirmat primul caz de MERS-CoV. Testele au stabilit că virusul este letal și că nu mai puțin de 40 % dintre pacienții care l-au contractat au murit. Potrivit experților, cele mai multe infecții au provenit de la dromaderii care au luat virusul de la lilieci.

Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) este o boală respiratorie care a fost cauzată de un coronavirus apărut în 2012, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Cazurile severe necesită ventilație mecanică și îngrijire la ATI.

Care sunt simptomele specifice MERS-CoV

Potrivit specialiștilor, simptomele specifice MERS-CoV sunt: febra, tusea, dificultățile de respirație, simptomele gastrointestinale și pneumonia.

“Comparativ cu anii precedenti, cresterea numarului de cazuri de MERS raportate in luna august nu era de asteptat si este explicata de o mare izbucnire nosocomiala aflata in evolutie in Riyadh, in legatura cu o unitate sanitara. Extinderea afectarii unitatilor sanitare din Riyadh este necunoscuta, ca si numarul de persoane asimptomatice care ar putea fi infectate cu MERS-CoV. Concluzionam ca este de asteptat sa apara cazuri sporadice importate in State Membre EU/EEA. Acest fapt este asociat cu un risc de transmitere nosocomiala si subliniaza necesitatea constientizarii in randul personalului medico-sanitar, a detectiei precoce, a pregatirii pentru raspuns si a unui nivel ridicat al precautiilor de control al infectiei”, notează cnscbt.ro.