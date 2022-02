Carmen Brumă, singurele declarații despre infidelitatea lui Mircea Badea: „Eu nu am pus niciodată mâna pe telefonul lui”

Carmen Brumă și Mircea Badea formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi se iubesc necondiționat și, în ciuda gurilor rele, sunt împreună și la bine, și la greu, chiar dacă nu sunt căsătoriți.

În urmă cu ceva vreme, iubita lui Mircea Badea a făcut dezvăluiri și despre infidelitate. ”E un subiect care nu mă interesează foarte tare. Cred că depinde ce înțelege cineva prin infidelitate. Eu nu am pus niciodată mâna pe telefonul lui, adică pun mâna în sensul că-mi zice ”Dă-mi și mie repede telefonul”, dar eu nu am răspuns niciodată la telefonul lui fără să mă roage el. Cum să am parolele de la contul lui? Niciodată nu-l sun să-l întreb ”Bună, unde ești?”. Nu există așa ceva. Ăsta este unul dintre elementele unei relații de lungă durată. Să-i dai celuilalt spațiu, să-l lași să respire”, a declarat Carmen Brumă pentru Antena Stars.

Mircea Badea și Carmen Brumă formează un cuplu de mai bine de 20 de ani. Cei doi s-au cunoscut în anul 1998 prin intermediul lui Mihai Mitoșeru, iar un mai târziu au devenit colegi de muncă.

Pe vremea aceea Carmen era asistenta lui Mircea și a lui Oreste la emisiunea ”Noaptea târziu”. Relația celor doi a început în anul 2000, însă au făcut-o publică abia opt ani mai târziu, când au fost surprinși de presă plimbându-se de mână pe plajă.

