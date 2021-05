Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a făcut dezvăluiri despre relația cu tatăl ei: ”Ne-am menținut pe linia de plutire”

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a făcut dezvăluiri despre relația cu tatăl ei. Tânăra a mărturisit cum se înțelege, de fapt, cu artistul.

Liviu Vârciu are o fată din relația cu Ami Teiceanu. Carmina are aproape 19 ani, însă în tot acest timp a locuit cu mama sa, în Arad. Au fost despărțiți de sute de kilometri, însă Liviu Vârciu și Carmina au încercat să păstreze legătura și să se viziteze cât mai mult. (CITEȘTE ȘI: LIVIU VÂRCIU ȘI-A “AVANSAT” IUBITA LA “GRADUL” DE ȘOFER PERSONAL, DUPĂ CE A RĂMAS FĂRĂ PERMIS)

Legătura dintre cei doi nu a fost întotdeauna bună și de multe ori s-a aflat în vizorul presei. Carmina susține, însă, că nu toate lucrurile care s-au speculat de-a lungul timpului sunt adevărate.

”Uneori mai sunt și lucruri neadevărate referitoare la relația mea cu tata. Sincer să spun, relația noastră a fost cu șuișuri și coborâșuri. Ne-am menținut pe linia de plutire un timp…iar am urcat, iar am coborât și tot așa”, a mărturisit Carmina pentru redactia.ro.

Cum se înțelege cu frații ei

Liviu Vârciu și-a refăcut viața alături de Anda Călin cu care are doi copii, un băiețel și o fetiță. Carmina a mărturisit că nu are o relație apropiată nici cu frații ei și nici cu iubita tatălui ei, dar speră ca situația să se schimbe în momentul în care se va muta în București. (VEZI ȘI: LIVIU VÂRCIU, DEZVĂLUIRI DESPRE RELAȚIA CU CLAUDIA PĂTRĂȘCANU: ”AM IUBIT-O FOARTE MULT”)

”Eu cu ea nu vorbesc (n.r. Anda Călin). Nu am nicio legătură cu ea. Cea mai mare legătură o să o am cu tatăl meu. Nu am ce să comentez, e viața lui și alegerea lui. Cu Anastasia am fost mai apropiată, dar asta nu ține de mine. Iar pe Matei l-am văzut o singură dată. Poate o să dezvolt o relație mai apropiată când o să mă mut la București și o să petrec mai mult timp cu ei”, a mai dezvăluit Carmina.