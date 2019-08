Câştigător Cerbul de Aur 2019. Surpriză: cine a luat marele trofeu de la Braşov! Câţi bani a încasat

Eliza G (nume real Elisa Gaiotto) este o cântăreață și compozitoare italiană, care și-a lansat primului single, Summer lie, în 2009. Piesa The way, mixată în studioul lui David Guetta din Paris, a fost bestseller în Europa, cu peste 10.000 de exemplare în pre-sale. Videoclipul oficial a atins peste 2 milioane de vizionări. A apărut recent în concursul TV The Voice Italy, la sfârșitul lunii aprilie 2019, și a ajuns până la semifinale, unde a cântat Altro che favole, primul său single în italiană, lansat de Universal Music.