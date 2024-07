Cât au plătit doi români pentru o vacanță în Japonia. Au stat 2 săptămâni și au mâncat cât au putut

Tot mai mulți români sunt gata să descopere lumea, așa că ori de câte ori au ocazia își doresc să viziteze locații îndepărtate de țara noastră. Sejururile peste hotare nu mai sunt un lux pentru unele persoane de la noi, mai ales dacă lucrează de acasă și nu sunt obligați să se prezinte la birou. Cei care au un program de muncă bun și un salariu la fel nu au altceva de făcut decât să se urce în avion și să vadă toate minunățiile de pe Pământ. Este și cazul unui cuplu, care este pasionat de călătorii și le arată oamenilor din online locuri superbe, poate greu de văzut pentru unii. Au petrecut o vacanță de vis în Japonia și au spus câți bani au plătit pentru 2 săptămâni!

Alexandra și Marius sunt pasionați de călătorii, iar de câte ori pleacă într-o vacanță, aceștia le arată oamenilor care-i urmăresc o mulțime de imagini din țara respectivă. Sunt foarte urmăriți pe Instagram, unde de curând au povestit pas cu pas ce au făcut și cât au plătit pentru o vacanță în Japonia. Au stat 2 săptămâni acolo și au mâncat toate bunătățile posibile, așa cum le-au arătat și internauților. Pentru că toți erau curioși ce preț are un astfel de sejur prelungit, tânăra a oferit detalii amănunțite.

Zborurile au costat circa 550 de euro de persoană, cu plecare din Budapesta, nu din București. Bineînțeles că, banii pe transport cheltuiți în acest concediu s-au ridicat la 990 de euro de persoană. Asta pentru că, cei doi români au fost nevoiți să plătească și transportul local. Cazarea a fost în jur de 880 de euro, pentru că au schimbat mai multe hoteluri.

„Costurile din video sunt de persoana, iar mai jos am notat costurile detaliate pentru voi:

1. Transport: 990€/pers

• Zbor Budapesta-Tokyo: 550€/pers (cu o escala si 2 bagaje cala/pers)

• Transfer tren aeroport Narita-Tokyo: 14€/pers

• Transfer tren Tokyo-aeroport Narita: 14€/pers

• Abonament metrou Tokyo 48h: 7€/pers

• Bullet train Tokyo-Kyoto: 115€/pers

• Taxi Kyoto: 10€/taxi

• Train Kyoto-Osaka: 16€/pers

• Bullet Train Osaka-Fuji: 104€/pers

• Bus Fuji: 15€/pers

• Toate celelalte bilete de tren, autobuz, metrou etc: 150€/pers (am folosit doar transportul in comun intreaga calatorie)

2. Cazare: 880€/pers

• Cazare Tokyo 2 nopti: 310€/camera dubla

• Cazare Kyoto 4 nopti: 472€/camera dubla

• Cazare Osaka 2 nopti: 295€/camera dubla

• Cazare Mt Fuji 1 noapte: 248€/camera dubla

• Cazare Tokyo 3 nopti: 434€/camera dubla”, a scris Alexandra, pe contul ei de Instagram.