Câţi bani a luat Cornel Palade de la Pro TV pentru 8 episoade la Sunt celebru, scoate-mă de aici. Suma pare de necrezut

Doisprezece concurenți au acceptat propunerea de a participa la show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, filmat în Republica Dominicană. Un concurs care va lăsa „urme” adânci vedetelor prin înfruntarea cu propriile fobii și care le va pune sângele în mișcare așa cum nu au mai experimentat până acum. Fiecare vedetă primește săptămânal o sumă diferită față de cea a celorlalți.

Sezonul 2 al show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici” a revenit după o pauză de șapte ani. Lidia Buble, Mara Bănică, Giani Kiriță, Corne Palade, Anisia Gafton, Tania Popa, Rux și Opulența și Bia Khalifa, Cristian Mitrea, Paul Diaconescu și Alex Bogdan au acceptat să fie suspuși unor torturi la care nu și-ar fi imaginat vreodată că vor putea să facă față. Fiecare zi vine cu noi provocări pentru aceștia și astfel, răsplata e conform negocierii contractului în primă fază. Fiecare concurent câștigă sume diferite față de restul colegilor. Cea mai mare sumă îi revine Lidiei Buble, care primește undeva la 5.000 de euro pe săptămână.

(CITEȘTE ȘI: Au fost cei mai buni prieteni, dar acum nu-și mai vorbesc! De ce s-au despărțit Romică Țociu și Cornel Palade de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”)

Ce salariu încasează Cornel Palade în cadrul show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Potrivit informațiilor, Cornel Palade câștigă undeva la 2.000-2.500 de euro pe episod. Astfel, dacă facem un calcul simplu, Cornel Palade ar câștiga undeva la 16.000-20.000 de euro pentru participarea la Survivor.

În ediția de marți, 13 septembrie, Cornel Palade a părăsit competiția. Acesta a dovedit că la vârsta de 70 de ani, nimic nu este imposibil pentru el și poate să accepte și să facă față provocărilor din Dominicană. După eliminare, Giani Kiriță a plâns și i-a transmis câteva cuvinte actorului:„Eu plâng foarte rar, dar acum am plâns ca la un tată, mi-am adus amite că eu nu am tată. Știu că și-a dorit să ajungă acasă și de asta a făcut-o. Altfel plecam eu. Am câștigat un prieten, abia aștept să ne revedem acasă“, a spus acesta în cadrul show-ului.