Cât costă metrul cub de lemne în 2023! Prețul uriaș a stârnit revolta românilor. „Este foarte scump!”

Prețul lemnului de foc a înregistrat o creștere semnificativă, față de anul precedent. Acum, românii care doresc să își încălzească locuințele cu ajutorul lemnelor sunt nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunare. Iarna bate la ușă, iar în multe zone temperaturile au scăzut drastic, aspect care îi împinge pe români să găsească o modalitate prin care să se încălzească. Iată mai jos, în articol, cât costă metrul cub de lemne în 2023 și ce spun românii despre prețuri!

Iarna se apropie cu pași repezi, temperaturile scad în termometre, iar meteorologii anunță că nopțile vor fi friguroase. Motiv pentru care românii sunt nevoiți să se îndrepte către o sursă prin care să se încălzească. Mulți dintre cei care locuiesc în zonele rurale sunt nevoiți să apeleze la lemnele de foc, pentru a încălzi locuințele. Deși este o necesitate, prețul pentru metrul cub de lemne a înregistrat o creștere semnificativă, spre deosebire de anul precedent.

Mai cu seamă, prețul unui metru cub de lemne a crescut și cu 15%, față de 2022, conform unor statistici naționale. Scumpiri au existat și în anul precedent, la acest capitol, care au fost generate de creșterea prețului combustibililor. Iar pentru anul 2023, Consiliul de Administrație al RNP – Romsilva arpobase, în octombrie, volumul de 10 milioane de metri cubi pentru recoltarea din acest an. Era vorba despre recoltarea din pădurile ce fac parte din proprietatea publică a statului. Jumătate din volumul respectiv urma să fie valorificat drept lemn fasonat. Cealaltă jumătate a trecut prin licitații de vânzare către agenții economici.

Cât costă metrul cub de lemne în 2023

Acum, însă, românii care apelează la această sursă de încălzire sunt nevoiți să plătească cu 15% mai mult, iarna aceasta. În acest sens, un singur metru cub de lemne va ajunge să coste și peste 1.000 de lei. Situația este dificilă, de pildă, în rândul cetățenilor care locuiesc în mediul rural. De exemplu, în județul Botoșani, pensionarii se întreabă cum vor rezista peste iarnă, având în vedere prețurile ridicate.

Un sătean din zona Coțușca, de pildă, moș Toma, mărturisește că are o pensie infimă, de 1.200 de lei, aspect care nu i-ar permite să se încălzească iarna aceasta: „Eu am 1.200 de lei pensie. Medicamente la femeie, dări la stat și la facturi și mâncare. Plus lemne. Dar de unde?”. Revolta vine și din Săveni, unde o localnică mărturisește că metrul cub de lemne este scump: „Noi plătim lemnul gata tăiat, transportat. Este foarte scump. Ajunge și la 1.000 de lei. Sunt bătrâni singuri care se încălzesc cu plosca în așternut”.

Pe de altă parte, reprezentanții DSB susțin că prețul lemnului nu ar fi înregistrat noi creșteri, ci ar fi rămas ca anul precedent. Însă, o creștere s-a dispus în cazul transportului, de exemplu.

„Prețul propriu-zis la lemn nu a crescut față de anul trecut. A rămas același. Însă a crescut prețul la transport și prețul tăierii materialului lemnos pentru a fi utilizat pentru încălzire. Și asta fiindcă s-a scumpit combustibilul dar crește și salariul minim pe economie. Toate acestea se adaugă la prețul final”, spune inginerul Marius Havriș, directorul Direcției Silvice Botoșani, arată Adevarul.ro.

