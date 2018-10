Cât costă o Tesla în România! O poți cumpăra doar second hand

Românii nu se pot apropia de o mașină Tesla nou-nouță, așa că șansa lor este un second hand, care le-ar scoate din buzunare aproximativ 45.000 de euro. Este vorba de o Tesla Model S produsă în 2014, cu 127.500 de km la bord.

Cea mai dorită maşină electrică a planetei rămâne Tesla, mai mult, faima acesteia a ajuns chiar în spațiu, din moment ce Elon Musk a reuşit să trimită un exemplar al maşinii pe orbita Pământului.

Dar în România, cei care vor să cumpere celebrul autoturism american pot apela doar la ofertele second hand de pe site-urile de comerţ cu maşini rulate. Motivul ar fi lipsa unei reprezenţante oficiale în România. Din păcate, pentru cei care ar vrea să îşi cumpere o maşină Tesla, vestea proastă este că statul nu oferă bonusul programului Rabla Plus pentru maşinile second hand, scrie promotor.ro.

În acest moment cea mai ieftină maşină Tesla, la mâna a doua, în România, costă 44.900 de euro. Este vorba de o Tesla Model S produsă în 2014, cu 127.500 de km la bord.