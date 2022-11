Cât costă un kilogram de carne de vită Wagyu. Un fermier din România a dat lovitura cu cea mai scumpă bovină din lume

Un fermier din Timiș a dat lovitura și a adus în țară cea mai scumpă rasă de vită din lume. Un exemplar din rasa Wagyu poate ajunge să coste 10.000 de euro.

Dacă până acum a putut fi găsită doar în Japonia, vitele din rasa Wagyu au ajuns și pe pământ românesc. Un fermier din Timiș a dat lovitura cu aceste bovine, carnea lor fiind considerată cea mai scumpă și sănătoasă din lume.

Un kilogram de carne Wagyu poate ajunge până la 600 de euro

Un kilogram de carne de vită din rasa Wagyu ajunge să coste 600 de euro, iar o întreagă carcasă poate ajunge până la 20.000 de euro.

Raimond Rusu este românul care a adus în țară rasa de lux Wagyu. Fermierul din Timiș deține câteva exemplare de vită din luxoasa rasă.

„Am pornit cu 20 de capete de Angus și ulterior, încet, dar sigur am aflat de rasa Wagyu, vestită Kobe Beef. Mâncând prin diferite restaurante am zis: -Hai să vedem dacă putem să ajungem și în Romania să creștem această rasă.

Foarte greu am găsit-o în țările vestice și am început să achiziționăm embrioni, viței, am luat și un taur și câteva vaci. Am încercat să creăm o matcă. La ora actuală, nu știu dacă sunt cel mai mare din țară, dar pot să spun ca avem 120 de capte de Wagyu și mai creștem.”, a declarat Raimond Rusu, potrivit Dailybusiness.

Rasa Wagyu este originară din Japonia, în Europa fiind destul de puține exemplare. Carnea ei este cunoscută ca fiind ce mai sănătoasă, mai ales datorită cantității mari de grăsimi nesaturate, Omega 3 și Omega 6.

Bovinele din rasa Wagyu sunt hrănite în condiții speciale. Trăiesc în grajduri bine luminate, sunt hrănite cu paie umezite în bere, ascultă muzică de Simon&Garfunkel și dispun pe marginea pereților de perii rotative pentru masaj.