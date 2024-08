Cât de bogat e Marcel de la Insula iubirii. Ce proprietăți are în Tenerife: „Sunt învățat să mă mulțumesc cu...”

Încă de la primele ediții din sezonul 8 – Insula iubirii, Marcel Andrei (31 de ani), alias Maluma de România, a reușit să devină viral pe rețelele de socializare. O țară întreagă îi cunoaște vorbele care i-au adus popularitatea, însă puțini știu că în spatele rolului de ispita există un bărbat cu spirit de antreprenor. Cu ce se ocupă, de fapt, Maluma Baby, dar și ce proprietăți are în Tenerife.

Marcel Andrei, ispita masculina de la Insula iubirii, a devenit viral – în timp record- pe internet. Vorbele sale i-au adus popularitate, însă puțini telespectatori au avut ocazia să-i afle povestea de viață. NU RATA :Bomba despre Iustina și Cornel care răstoarnă tot ce știai de la Insula Iubirii! Detaliul la care nu ai fost atent

Sezonul 8 al show-ului Insula iubirii îl are în prim-plan pe Marcel, supranumit ”Maluma Baby”. Timp de 21 de zile, bărbatul își onorează cu sfințenie rolul de ispită pe insula fetelor din Thailanda, însă, în spatele aspectului său de băiat rău, tânărul de 31 de ani ascunde o poveste de viață impresionantă. Încă de la o vârstă fragedă și-a luat viața în piept și s-a descurcat pe cont propriu. A urma o carieră în armată, însă a renunțat la scurt timp. În urmă cu 5 ani s-a mutat în Tenerife – unde lucrează ca barman și chelner într-un renumit restaurant.

După terminarea sezonului 8 de la Insula Iubirii, se poate spune că viața lui Marcel s-a schimbat în bine. Deși acum se află în România, Maluma Baby a recunoscut că nu a renunțat definitiv la viața din Tenerife. Acolo are propriul apartament, propria mașină, dar și o rutină formată, însă nu exclude varianta de a petrece mai mult timp în țara sa natală. Citește și: Cum a reacţionat Cornel, după ce şi-a văzut iubita beată la Insula iubirii! Iustina a şi căzut: „A intrat într-o transă”

„Viața mea în Tenerife e o rutină, o muncă, sală, în timpul liber la plajă, la terasă, ceva constructiv (…) Viața nu mi s-a schimbat prea mult (n.r. după Insula iubirii), pentru că, deocamdată, sunt la început și o să văd chestia asta pe parcurs, să văd ce se întâmplă aici, de asta am rămas, momentan, în România, să văd cum stă treaba cu toată chestia asta. Nu știu ce pot să spun, nu vreau să mă pronunț. Dacă nu, eu mă întorc acolo. Nu că sunt învățat să mă mulțumesc cu puțin, dar sunt învățat să mă mulțumesc cu o viață decentă, nu să alerg să fac milioane. E stilul ăsta cum e în Tenerife. Am apartamentul, am mașina”, a spus ispita Marcel, potrivit Antena Stars.