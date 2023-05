Cât trebuie să plătești taxa de pod de la Fetești Cernavodă. Ce trebuie să faci în cazul în care ai uitat să o achiți. Amenzile sunt usturătoare!

Perioada concediilor urmează să înceapă, așa că mulți români se pregătesc să ia cu asalt litoralul românesc. Ei bine, aceștia trebuie să știe că un lucru care necesită mare atenție este taxa de pod de la Fetești. Pentru a trece podul de peste Dunăre de la Fetești, pe autostrada A2 București- Constanța, trebuie să achiți o taxă de trecere.

Oficial, taxa cu pricina este denumită peaj, respectiv vamă la trecerea peste pod, un drum de acces într-un oraș sau la acostarea unei nave la un chei. În acest caz este, bineînțeles, vorba despre o taxă pentru a traversa un pod peste Dunăre.

Amenzi în cazul în care au uitat să plătești taxa de la Fetești

Românii trebuie să știe că, amenda pentru neachitarea taxei de pod de la Fetești crește în funcție de capacitatea autovehiculului. De exemplu, pentru autoturisme, o trecere pe podul de la Fetești costă 13 lei, iar amenda în cazul în care nu o vei plăti este de minim 130 de lei, adică de 10 ori mai mare decât taxa de peaj.

În cazul unui autovehicul care are între 9 și 23 de locuri sau între 3,5 și 12 tone, amenda va fi de 470-940 de lei. Dacă autoturismul are mai mult de 23 de locuri sau mai mult de 12 tone, vei plăti o amendă cuprinsă între 640 și 1.280 de lei. Pe de altă parte, dacă autovehiculul are peste 12 tone și minim 4 axe, vei scoate din buzunar între 910-1.820 de lei pentru amenda de pod de la Fetești.

În altă ordine de idei, dacă șoferii auto au uitat să achite taxa de pod de la Fetești, ei au la dispoziție mai multe variante pentru a scăpa de grijă. Persoanele fizice pot plăti amenda la administrațiile publice locale sau la alte instituții publice abilitate să administreze venituri ale bugetelor locale. De asemenea, conducătorii auto mai pot plăti amenda și pe site-ul ghiseul.ro.

Care este metoda de plată

Cu siguranță vă întrebați cum puteți plăti taxa de trecere de la Fetești. Ei bine, pentru a o plăti, șoferii pot trimite SMS la numărul unic 7577, indiferent de rețea. SMS-ul trebuie să conțină numărul mașinii și categoria vehiculului. Potrivit taxa-pod-fetesti.ro, CNADR recomandă ca achitarea amenzii să se facă în conturile dedicate, deschise la administrația publică locală unde își are domiciliul contravenientul. În plus, poți contesta amenda, conform sursei citate.

„Poți face contestație la judecătoria în a cărei circumscripție contravenientul domiciliază. În acest caz, contravenientul este persoana numită în procesul verbal, chiar dacă nu este vorba de șoferul mașinii din momentul trecerii. Poți trimite contestația și prin poștă. Asigură-te că ai trecut corect codul poștal. De asemenea, poți solicita judecarea în lipsă.

Ai nevoie de: dovada plății peajului pentru podul respectiv (dacă este SMS, pe lângă screenshot al SMS-ului, adaugă și copia facturii de telefonie și dovada plății acesteia), certificatul de înmatriculare al autovehiculului respectiv actul de identitate. Formularea corectă a plângerii împotriva procesului verbal este esențială”

Cât costă taxa de pod Fetești Cernavodă în 2023

Taxa de pod Fetești pentru autoturisme pentru o singură trecere, costă: