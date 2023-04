Bucureștenii, și nu doar ei, știu că activitatea de control desfășurată în mijloacele de transport în comun de suprafață se desfășoară prin intermediul unui corp specializat de control al cărui rol este atât de a asigura condiții optime de siguranță și ordine în acele mijloace, cât și pentru a combate călătoriile frauduloase. În privința STB, de precizat că, încă din iunie 2022, desfășoară inclusiv activități de supracontrol, cu scopul eficientizării activității de verificare a titlurilor de călătorie, repartizând în traseu echipe de controlori care nu poartă veste de culoare albastră cu însemnele CONTROL-STB SA.

Cât valorează cea mai mare amendă de la STB. Bucureștenii trebuie să fie atenți atunci când circulă cu mijloace de transport de suprafață

Echipele de controlori sunt instruite să prezinte în momentul controlului legitimația de control, care conține poza și datele de identificare ale angajatului STB, cardul de operator prin intermediul căruia controlorii se autentifică și inițiază starea de control. Aceștia poartă și echipamentul special de control. Obligația călătorilor este să prezinte, atunci când li se cere spre verificare, titlurile de călătorie utilizate în acel moment. Posesorii de abonamente nominale sau legitimaţii nominale au și ei obligația de a prezenta actele de identitate, conform art.18 din Ordonanta nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor. În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la polițiști, jandarmi sau polițiști locali.

Ce amenzi pot primi bucureștenii

Condițiile de călătorie pe liniile STB, cât amenzile, în 2023 s-au înăsprit, căci sancțiuni vor primi inclusiv cei care ocupă un scaun cu bagajele și nu plătesc o călătorie în plus. Nu mai vorbim despre cei care au abonament, dar uită să valideze călătoria la fiecare urcare în autobuz, tramvai sau troleibuz. Este știut faptul că orice călătorie se validează obligatoriu în toate vehiculele STB. De asemenea, că plata unei călătorii face posibilă folosirea mijloacelor de transport în limita a 90 de minute, exceptând călătoriile metropolitane integrate cu metroul, când pasagerii vor putea folosi orice mijloc de transport public în limita a 120 de minute.

Amenzile pe care le pot primi bucureștenii în 2023 sunt:

De la 300 la 500 de lei, în caz de călătorie fără titlu de călătorie valabil sau fără un alt document justificativ ori dovadă electronică (cod QR, cod de confirmare a tranzacției etc.), stocată în telefonul călătorului, în alt dispozitiv al acestuia sau în validatorul vehiculului, care să permită efectuarea călătoriei, conform precizărilor din oferta tarifară existentă; De la 100 la 150 de lei pentru ȋmpiedicarea în orice mod a personalului cu competenţe, desemnat de către operatorul de transport/transportatorul autorizat, să-şi exercite atribuţiile de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în staţii ori la capetele de linii; De la 100 la 500 de lei pentru:

–solicitarea de deschidere a uşilor vehiculelor de transport public de persoane, între staţii sau la semafoare;

-angajarea de discuţii cu conducătorul vehiculului de transport în comun în timpul circulaţiei;

-ȋmpiedicarea organelor de control să-şi exercite atribuţiile;

-călătoria pe părţile laterale sau în afara caroseriei vehiculelor;

-intervenţia neautorizată la aparatele/instalaţiile vehiculului;

-acţionarea semnalului de alarmă fără a exista un pericol iminent pentru siguranţa vehiculului sau a călătorilor;

-producerea dezordinii în orice mod la urcare, la coborâre sau în interiorul vehiculului;

-lipirea afişelor în interiorul sau exteriorul vehiculului, precum și în stații, cu excepția situațiilor în care asemenea acțiuni sunt realizate în cadrul unor contracte comerciale semnate cu operatorii, cu autoritățile contractante sau cu TPBI;

-deteriorarea sau murdărirea sub orice formă a vehiculului;

-desfăşurarea unei activităţi comerciale neautorizate în interiorul vehiculului și în stații; aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra ori uşa vehiculului;

-ocuparea locurilor de pe scaune și/sau platforma vehiculului cu mărfuri sau bagaje fără validarea, în plus, a unui titlu de călătorie la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei, pentru fiecare loc ocupat cu mărfurile sau bagajele respective;

4. De la 100 la 300 de lei pentru transportarea de materiale inflamabile (butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetilenă, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbit, arme de foc neasigurate, etc), alte materiale sau obiecte care prin format sau dimensiune pot produce daune sau vătămări corporale;

5.De la 500 la 1.000 de lei pentru:

-transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalţi călători, prin mirosurile pe care le emană, prin ardere, coroziune sau murdărie;

-transportarea animalelor vii, cu excepția celor prevăzute la Capitolul XII-Drepturi și obligații ale călătorilor, lit. i;

-transportarea bagajelor sau obiectelor de dimensiuni mari (saci, lăzi, mobilier, bare, metalice, etc.);

-ocuparea locurilor de pe scaune și/sau platforma vehiculului cu bagaje voluminoase a căror arie excede prevederilor Cap.V, lit.A, pct.13.

Așadar, cea mai mare amendă o vor primi călătorii care vor transporta materiale ce cauzează probleme celorlalți călători, prin mirosurile emanate, ardere, coroziune, murdărie sau cei care transportă animale.

„Reglementările referitoare la aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt prevăzute în Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București-Ilfov”, conform stbsa.ro.