Cătălin Bordea, prima reacţie după ce a divorţat de Livia! Unde a fost văzut şi, mai ales, cu cine

Cătălin Bordea și Livia au divorțat oficial, la scurt timp după ce CANCAN.RO a scos la iveală despărțirea și motivul ei! Comediantul a recunoscut ruptura definitivă de femeia care i-a stat alături timp de 11 ani. Actorul își dorește să meargă mai departe, chiar dacă abia a pus punct poveștii de iubire pe care a trăit-o cu antrenoarea de kangoo jumps. Ce a ales să facă juratul de la iUmor, imediat după ce a dat vestea separării?

Cătălin Bordea a recunoscut oficial că nu mai formează un cuplu cu Livia. Actorul a decis să facă public faptul că el și bruneta au divorțat, după o căsnicie de 11 ani, iar acum e timpul să meargă fiecare pe drumul lui. Comediantul a transmis, joi, un mesaj emoționant prin care anunța separarea de femeia pe care a iubit-o, dar alături de care nu mai putea forma o familie.

„Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem parte dintre acești oameni, începând de astăzi după ce am semnat actele de divorț. Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința. O poveste s-a încheiat, însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere. Să ne concentrăm pe ele. Mulțumesc”, este mesajul transmis de Cătălin Bordea, în mediul online.

CITEȘTE ȘI: S-A ALES PRAFUL DE CĂSNICIA LOR! CĂTĂLIN BORDEA A SEMNAT ACTELE DE DIVORȚ ÎN FAȚA NOTARULUI. LIVIA VA DEVENI, ÎN MOD OFICIAL, O FEMEIE LIBERĂ

Ce a făcut Cătălin Bordea, imediat după ce a anunțat divorțul

Câștigătorul de la America Express nu și-a dorit să-și petreacă timpul singur, mai ales în ziua în care a dat o veste atât de importantă. Cătălin Bordea a ieșit cu prietenii lui buni, printre care Micutzu, Adrian Nicolae și alții.

„O să fie bine. Am frați”, a mai scris el odată cu fotografia publicată pe Instagram. Chiar dacă este greu acum, comediantul face tot posibilul să-și revină și să-și vadă de viață.

Cătălin Bordea are parte numai de necazuri

Clipele grele nu s-au terminat pentru Cătălin Bordea. Actorul a aflat un adevăr crunt, la scurt timp după ce s-a întors învingător din America Express 2023. Nu doar divorțul de Livia l-a doborât pe comediant, ci și faptul că mamei lui i-a recidivat cancerul. A fost un an greu pentru Cătălin Bordea, lucru recunoscut chiar de el.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.