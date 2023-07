Cătălin Botezatu, din nou pe masa de operație! „Mi-au mai montat un stent la inimă” Care este starea de sănătate a designerului

Cătălin Botezatu a ajuns, din nou, pe masa de operație. Un consiliu format din 20 de medici, cu diverse specializări, a decis ca designerul să fie operat. Astfel, miercuri, 12 iulie, vedeta a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul inimii. Care este starea de sănătate a lui Cătălin Botezatu?

Recent, Cătălin Botezatu s-a dat pe mâinile medicilor din Turcia, cei care în anul 2019 îi descopereau cancerul la colon. De atunci, designerul merge anual la control și așa a făcut și de această dată. Un consiliu de 20 de medici din Istanbul a realizat un număr de 40 de intervenții complexe, în urma cărora au stabilit că vedeta trebuie să ajungă, din nou, pe masa de operație.

Analizele oncologice au ieșit bune, însă comisia medicală, pentru a preveni o problemă gravă ce ar putea apărea în viitor, i-a recomandat designerului montarea unui nou stent la inimă. Astfel, Cătălin Botezatu a suferit o nouă intervenție chirurgicală. Înainte de aceasta, creatorul de modă avea, deja, montate cinci stenturi la inimă.

„Mă bucur că a venit pentru controlul periodic și astfel a fost evitată o complicație ce putea apărea în următorul an. Deși procedura nu este una extrem de complicată, emoțiile mele au fost la fel de mari ca la intervențiile lui anterioare. Am fost alături de el în sală și mărturisesc că nu am întâlnit nicio altă persoană la fel de puternică, ca Botezatu.

Echipa medicală a luat decizia de montare a stentului în urma unui consiliu format din medicii mai multor secții. Va rămâne internat în spital doar 24 de ore și apoi ne vom întoarce acasă liniștiți și sănătoși“, a declarat Eva Pavel, consilier medical internațional și cea care i-a fost alături lui Cătălin Botezatu în ceea ce privește problemele medicale, potrivit click.ro.

Care este stare designerului

Intervenția pe care a suferit-o Cătălin Botezatu nu a fost una extrem de complicată și totul a mers ca pe roate. Celebrul designer și-a revenit, deja, și se va întoarce în curând în țară. Bote a fost internat pentru 24 de ore și pare că s-a recuperat rapid. În scurt timp o să fie gata să își reia activitatea și este pregătit pentru o vară intensă.

„Starea mea de sănătate este una bună. Mă simt foarte bine după această intervenție, mi-au mai montat un stent la inimă și mă bucur că am avut șansa să nu ajung la complicații. Mă voi întoarce acasă cu forțe proaspete și pregătit să-mi continui proiectele la nivel național și internațional. Sunt la spital alături de îngerul meu, Eva Pavel, și mă simt liniștit și ocrotit”, a declarat și Cătălin Botezatu.

