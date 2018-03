Faimoșii au reușit să câștige proba de duminică seara, iar premiul a fost unul destul de emoționant. Pe lângă faptul că au mâncat mămăligă cu brânză și ou, echipa roșie a primit scrisori din partea prietenilor din România, care sunt alături de ei la fiecare ediție.

Prima care a deschis scrisoarea a fost Diana Belbiță, care a primit o încurajare de la Anda Adam, buna ei prietenă și fosta ei colegă.

„Draga mea printesa, imi este foarte dor de tine si de voi toti, Faimosii mei. Chiar daca acolo sunteti singuri, asa cum vorbeati acum cateva zile, sa stii ca noi suntem alaturi de tine si regret enorm de tare ca m-am accidentat si a trebuit sa parasesc comepetitia. Nu am vrut sa te las singura. Te iubesc si te imbratisez ca esti tare pentru ca stiu cat de mult conteaza pentru tine sa dovedesti ca poti in orice conjunctura. Hai Belbita- Gropita! Poate fata!”, i-a scris Anda.

“Bă, la asta nu mă așteptam. Îți zic după aia! Nu, nu știți”

Cătălin Cazacu a avut parte de o surpriză, deși toată lumea credea că a primit scrisoare de la Claudia Pavel, ei bine, cea care i-a scris câteva rânduri emoționante a fost nimeni alta decât Teo Trandafir.

„Tu stii ca ne leaga foarte multe lucruri. In ciuda faptului ca va iubesc pe toti, pentru tine am o slabicune spceiala. Sunt mandra de tine, si am incredere ca te vei intoarce victorios. Pupici!„, i-a transmis Teo Trandafir.