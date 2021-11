Cătălin Denciu, medicul-erou de la Piatra Neamț care a sărit în foc pentru a salva pacienții din secția ATI cuprinsă de flăcări, a fost pus sub acuzare de procurori.

Potrivit Antena 3, Cătălin Denciu, medicul-erou de la Piatra Neamț, a fost pus sub acuzare de procurori. Bărbatul care a sărit în foc pentru a-și salva pacienții internați la ATI este una dintre persoanele care au fost puse sub acuzare, decizia aparținând Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Potrivit informațiilor, au fost puşi sub acuzare şase foşti manageri, doi medici şi două asistente.

Ministerul Sănătății nu îi oferă concediu medical

I-au întors spatele toți cei care trebuiau să-i fie alături și să-i ofere toate condițiile pentru o recuperare ca la carte. Cătălin Denciu, eroul de la Piatra Neamț, a revenit în țară, iar cu un ochi zâmbește și cu altul râde. Și-a respectat meseria și a fost în stare să-și dea și viața pentru semenii lui, dar coșmarul abia acum începe.

Cu alte cuvinte, gestul făcut de medicul erou nu este considerat un motiv obligatoriu pentru a primi concediu medical. Zilele de care nu poate beneficia Cătălin Denciu sunt cruciale pentru recuperarea si revenirea la viața normală. Devenit pacien, Cătălin Denciu se confruntă cu sistemul legislativ din România pe propria sănătate : „Ne lovim de celebra ordonanţă, OUG 158, care priveşte concediile medicale şi de normele de aplicare. Pentru că nu este prevăzută o astfel de situaţie. Un om care nu a trecut printr-un accident de muncă, ci a sărit în foc ca să îşi ajute semenii, nu poate fi ajutat pentru că nu avem prevedere legală şi nu putem face nimic”, a explicat dr. Valeria Herdea, vicepreşedintele Colegiului Medicilor.

Valeria Herdea, vicepreședintele Colegiului Medicilor, a mers la negocieri cu președintele Casei Naționale de Asigurări cu speranța că va putea să schimbe ceva în prevederea egală, moment în care s-a ”izbit” de un zid: ” Hai să mai introducem încă un punct la această prevedere legală pentru că avem nevoie să îl putem ajuta. Aşa cum este dr. Denciu vor fi şi alţii pentru că sistemul medical nu a întinerit. Sistemul medical este la capătul unei birocraţii lungi, la capătul unei subfinanţări cronice de mai bine de 40-50 de ani şi astfel de situaţii vor mai fi”, a mai explicat dr. Valeria Herdea, potrivit Antena3.ro

